À Bruz, une compétition régionale pour les personnes handicapés : "grâce à la Boccia, j'oublie mon handicap"

C'est une compétition un peu particulière qui se déroule à Bruz ce samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 à la salle Chantal Mauduit : les championnats régionaux de boccia. Ce dérivé de la pétanque est uniquement réservé aux personnes en situation de handicap et permet d'oublier le temps d'un instant "son handicap". Une trentaine de participants s'affrontent pour obtenir son ticket pour les championnats de France.

La boccia est un handisport présent aux Jeux Paralympiques. Le principe est simple : à l'image de la pétanque, l'objectif est de se rapprocher le plus près possible du cochonnet, appelé "jack". Les joueurs ont 6 boules en main, des boules de cuir, pesant environ 270 grammes. La seule différence avec la pétanque, c'est que la boccia se joue en intérieur, sur du lino ou du parquet.

Championnat régional de boccia à Bruz en Ille-et-Vilaine © Radio France - Valentin Plat

"Personnellement, ça me permet de me sentir vivant, utile et de pratiquer un sport adapté pour les personnes handicapés", explique David, rennais et ancien champion de France dans sa catégorie. "Moi je ne vois pas mon handicap avec la boccia", souligne Melen, 12 ans de Bruz. "C'est un sport qui m'apporte beaucoup de plaisir et de joie et j'ai le sentiment de porter à mon échelle, le monde paralympique auprès de mes camarades de classe", poursuit avec lucidité le jeune bretillien.

La maman de Melen, Véronique est ravie de voir son fils avec le sourire, lui qui a toujours vécu dans son fauteuil roulant depuis sa naissance. "Il gagne des matchs, rapporte des médailles à la maison, dans un monde où les personnes en situation de handicap ont du mal à accéder aux pratiques sportives", précise avec émotion cette maman.

Championnat régional de boccia à Bruz en Ille-et-Vilaine © Radio France - Valentin Plat

"Ici, j'oublie mon handicap. Ici, je m'éclate", raconte Jean Claude Coquerel est le responsable de la section handisport de la Jeanne d'Arc de Bruz, organisateur du tournoi. "C'est un moment pour eux qui est fondamental. Il y a le jeu proprement dit, mais il y a aussi les relations, la discussion, le partage. Mais il y a dans le sport des stratégies de jeu et ça fait travailler les méninges. J'en connais qui jouent à l'instinct et c'est formidable".