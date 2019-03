A Cachan (94) : Nicole, 77 ans, pro du tri !

Dans le pavillon cachanais de Nicole Semuc, chaque déchet est trié avec soin. Pour cela, la retraitée a installé pas moins de cinq poubelles un peu partout dans la maison. "Dans la cuisine, j'en ai une pour le carton et le plastique, et une autre pour les _déchets ménagers_. C'est également là où je stocke le verre avant de l'amener à un conteneur de la commune", détaille-t-elle, "J'ai aussi placé des corbeilles à papier et carton dans chaque pièce." Nicole jette également les déchets végétaux de son jardin dans des sacs spéciaux distribués par la mairie.

Un "acte civique important"

Pour la septuagénaire le tri est devenu un réflexe quotidien depuis longtemps, avant même les campagnes de communication sur le sujet. Très sensible aux questions environnementales, elle considère même qu'il ne s'agit d'un _"_acte civique important."

Les municipalités mettent à disposition de leurs habitants différents bacs de tri © Radio France

Des franciliens mauvais trieurs

Pourtant, pour une partie des franciliens, le tri n'est pas un geste intégré. En 2017, 32,8 kg d'emballages ménagers ont été mis de côté par an et par habitant en Île-de-France. Par comparaison, la moyenne nationale est de 48,9 kg.

En cause notamment : des consignes de tri complexes puisque tous les plastiques ne peuvent pas être jetés au même endroit. C'est pour cette raison que depuis janvier dernier, les consignes ont été étendues à Paris, en Essonne et en Seine-Saint-Denis. Désormais, tous les emballages peuvent être jetés dans le bac de recyclable.