A Caen, 8500€ récoltés pour aider à la création d'une application de soutien aux familles d'enfants handicapés

Mélanie Ciardi a du sourire dans la voix. La collecte via Ulule qui s'est terminée samedi 20 juin, a remplit ses objectifs. Récolter des fonds: 8500 euros (quand il en faudrait au moins 150.000 ) mais aussi faire connaitre le projet à tous les parents d'enfants handicapés dans la région et les inviter à participer à des ateliers de réflexion pour la mise en place la plus aboutie possible de l'application.

Mélanie Ciardi a eu l'idée de ce projet pour aider ceux qui comme elle, ont parfois du mal à gérer le quotidien - Privé

Cette maman qui vit d'ans l'agglomération caennaise a un petit garçon de cinq ans pour qui le diagnostic est tombé un mois après sa naissance. Mais il faut parfois plus de temps. Des parents dit-elle qui se retrouvent souvent dans la même situation quand tombe la nouvelle.

D'abord le choc, puis le déni , la colère, et enfin l'action avec souvent le sentiment d'être bien seul pour trouver les informations nécessaires. D'où l'idée de créer AndyCap'tain

Grâce a cette application en ligne, les parents pourront donc profiter du soutien et de l'expérience d'autres parents confrontés comme eux au handicap quelqu'il soit. Ils y trouveront aussi des réponses à toutes leurs questions comment s’organiser au quotidien via un planning partagé, trouver les bons contacts, s’informer facilement, ou s’équiper à moindre coût grâce à une sorte de bourse aux jouets ou équipements, ayant servi à des enfants devenus plus grands.

Mélanie Ciardi - Privé

Soutenus par Normandie Incubation et l'Adress Normandie, collectif d'acteurs engagés pour le développement d'entreprises sociales et solidaires, les fondateurs du projet souhaitent avec AndyCap'tain, mettre le digital à la portée de tous les aidants, parents mais aussi grands-parents concernés et créer une communauté.

Des étudiants de l'école 404, école de développeurs située au WIP à Colombelles ( Calvados) travaillent actuellement à la construction d'un prototype.

Si tout va bien il pourrait être disponible à l'essai dès octobre prochain. L'objectif est de l'améliorer le plus possible avant la sortie d'une première version en septembre 2021.

Mélanie Ciardi explique en quoi il est parfois difficile de gérer seul Copier

Pour tous renseignements contacter Mélanie Ciardi sur: melanie@andycaptain.com