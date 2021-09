A Caen, des associations veulent aider les personnes éloignées du numérique et de l'informatique

12 millions : c'est le nombre de personnes qui sont éloignées de l’informatique en France aujourd'hui. On parle d'illettrisme numérique ou illectronisme, termes qui désignent les personnes qui ont du mal ou qui n'arrivent pas à se servir d'appareils numériques et d'outils informatiques.

A Caen, plusieurs associations dont le Lion's Club lancent une opération gratuite pour aider ces personnes exclues de nombreuses démarches : des cours d'informatiques adaptés à leurs besoins individuels sont proposés tous les lundis, sur rendez-vous, au pôle de Vie de Venoix.

Des cours adaptés aux besoins de chacun

Bénédicte, 71 ans, est une ancienne documentaliste. Elle sait se servir d'un ordinateur mais seulement pour des choses simples. "J'aimerais vraiment prendre des cours pour apprendre à trier des documents, faire des tableaux, envoyer et stocker des photos plus facilement, confie-t-elle, plutôt que d'avoir à toujours demander à mon mari de le faire pour moi !"

Les bénévoles s'adaptent aux besoins de chacun. "Les gens peuvent venir nous voir pour des demandes très différentes, explique Chantal Giraud, de l'association Lion's Club Culture et Passions, par exemple certaines personnes savent se servir d'un ordinateur et veulent apprendre des choses supplémentaires, d'autres ont besoin de reprendre les bases, envoyer un e-mail... Notre but, c'est de les écouter et de répondre à leurs demandes !"

Le flyer du dispositif détaille les modalités de cette aide à l'informatique. - Capture d'écran.

Des personnes exclues de nombreuses démarches

Aujourd'hui, l'illectronisme est un vrai frein dans la vie quotidienne. "Tout se fait sur internet de nos jours : renouvellement de carte d'identité, démarches administratives, tout !", explique Claude-Georges Gallais, vice-président du Lion's Club. "Alors on a eu envie d'aider ces personnes à reprendre confiance en elles et à pouvoir se débrouiller sur internet et sur l'ordinateur." Un projet soutenu par la mairie de Caen, dont le maire Joël Bruneau est venu féliciter les membres des associations partenaires.

Les permanences de l'association vont commencer lundi 13 septembre au pôle de Vie de Venoix à Caen, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30. Pour prendre rendez-vous, il faut appeler le 06 52 90 29 01.