À Caen, des permanences vandalisées en marge de la manifestation contre le recours au 49-3

Ce dimanche après-midi à Caen, plus de 500 personnes ont répondu à l'appel de l'intersyndicale et ont manifesté dans le centre-ville contre l'usage du 49-3 par le gouvernement. En marge de ce rassemblement, les permanences de Joël Bruneau et de Fabrice Le Vigoureux ont été vandalisées.

"Le 49-3, on n'en veut pas." Cette phrase a été scandée pendant plus de deux heures par les manifestants, ce dimanche après-midi à Caen. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires), et ont manifesté suite à l'annonce du Premier ministre de recourir à l’article 49 alinéa 3 pour faire adopter la réforme des retraites sans vote.

Des permanences vandalisées

En marge de cette manifestation, le local de campagne de Joël Bruneau, maire de Caen et candidat aux élections municipales, a été saccagé. La vitrine a été détruite et le mobilier à l’intérieur dégradé.

La permanence du député du Calvados, Fabrice Le Vigoureux, a également été vandalisée. Plusieurs tags concernant le 49-3 ont été inscrits sur la porte et les volets.