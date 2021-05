À Caen, ils frappent aux portes pour aider les étudiants

"On ne peut pas se tuer, on ne peut pas crier ... mais on est là et on subit." Sur le pallier de sa porte violette, au sixième étage de la résidence Côte de Nacre, Kodjo ne s'attendait pas à voir de nouvelles têtes. Il a 25 ans et il a quitté le Togo il y a trois ans pour faire ses études en France. Mais avec la crise sanitaire, ça va faire un an et demi qu'il n'a pas vu sa famille.

En quelques minutes, le jeune homme se confie aux deux bénévoles venues frapper à sa porte. "Je suis en stage mais en télétravail ... C'est énervant de rester toujours dans la chambre et de voir les deux même personnes encore et encore. Là, j'ai pu aller travailler une semaine en présentiel à Paris donc ça va mieux. Mais c'est dur, cette crise, surtout pour nous."

Des étudiants coincés dans 10 mètres carrés

Nous, ce sont les étudiants étrangers. Dans la résidence, ils sont nombreux à ne pas avoir pu rentrer dans leur famille à cause de la fermeture des frontières. Talaki est étudiant et il n'a pas vu sa famille depuis 3 ans. Avec la crise sanitaire, il n'a pas pu trouver d'emploi et ses cours ne se passent plus qu'en distanciel.

"Il n'y a plus d'avion alors ils sont coincés ici, dans leur chambre de 10 mètres carrés", raconte Sarah, 24 ans, étudiante en école d'ingénieurs. Cette année, elle n'a pas trouvé de stage alors elle occupe le poste d'étudiante référente : "Je vais voir si tout va bien, j'aide les étudiants qui sont perdus et qui ne savent pas quoi faire. _J'essaie de leur remonter le moral parce qu'en ce moment il est vraiment à zéro_."

Avec le couvre feu, l'interdiction de faire des fêtes et la période des examens ... c'est vraiment pas facile. Avant, au moins, on pouvait aller dans la salle télé pour regarder un film ensemble ou dans la salle techno pour aller sur l'ordi ... mais maintenant tout est fermé. On peut juste croiser des gens dans la cuisine.

C'est pour répondre à cette détresse que l'association Unicités a organisé un porte à porte de 17h30 à 19h30 trois soirs de suite. "L'idée, c'est d'envoyer des jeunes en service civique parler aux étudiants qui le veulent, explique Natacha Mustière, coordinatrice d'équipe. Chaque binôme a un nombre d'étudiants à voir mais le but, ce n'est pas de faire du chiffre. _S'ils rencontrent quelqu'un qui veut leur parler une heure, alors ils restent une heure sans problème_."

Des jeunes pour parler aux jeunes

Pour savoir comment répondre aux étudiants en situation de détresse, les bénévoles ont reçu une formation. " C'est plus facile pour les étudiants de se confier à des jeunes qui leur ressemblent plutôt qu'à des professionnels. Ils font le pont en quelque sorte entre les étudiants en détresse et l'aide à laquelle ils ont accès mais qu'ils ne savent pas où trouver", résume Natacha Mustière.

L'association réfléchit également à mener d'autres actions sur le campus de l'Université avant la fin de l'année.