A Caen, les libraires prêts à vendre Mein Kampf pour faire comprendre les origines du Mal

Cette nouvelle version de Mein Kampf n'a rien à voir avec la précédente, un petit livre à la couverture ouverture orange qui proposait le texte brut. Publié aux éditions Fayard, l'ouvrage de presque 1000 pages se présente sous la forme d'un grand livre blanc à la couverture sobre. Son titre "Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf". Il a été élaboré par des historiens sous l'égide d'un comité scientifique international. L'objectif n'est pas de proposer de manière brute la prose empoisonnée d'Hitler, mais de revenir aux origines du mal, pour mieux appeler à la vigilance contemporaine.

Le patron de la librairie caennaise le Brouillon de culture, Laurent Layet, est très clair là dessus. Pas question pour lui de mettre en avant ce livre. Il faut aller tout au fond de la librairie au rayon retrait des commandes pour le trouver. Un seul exemplaire a été commandé pour l'instant. Mais Laurent Layet pense qu'il y en aura d'autres, et il ne le craint pas.

"Il s'est quand même passé quelque chose au cœur du 20ème siècle qui est une catastrophe mondiale absolument totale, et quand on a le souhait intellectuel d'aller aux sources et de comprendre comment le Mal est conçu à son origine, je trouve qu'aller au texte c'est important"