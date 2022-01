A Caen, les manifestants ont défilé sous la pluie pour dire non au pass vaccinal

La pluie et le vent ne les ont pas découragés : ils étaient près d'un millier à battre le pavé dans le centre-ville de Caen samedi 8 janvier, du théâtre jusqu'à l'hôtel de ville, en passant par le Château, pour dire non au pass vaccinal. Les manifestants ont tenu à faire entendre leur colère. "On en a marre d'être méprisés, de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut avec notre corps, et que l'on décide pour nous, pour notre santé", explique Flora.

Le projet de loi sur le pass vaccinal cristallise les tensions, estiment les manifestants à Caen. © Radio France - Marie Martirossian

Dans toutes les bouches et sur les pancartes, c'est bien le projet de loi du pass vaccinal qui déchaîne les passions. "Avec le pass sanitaire, on pouvait au moins aller au restaurant, au cinéma, sous réserve de la présentation d'un test négatif, et c'était logique, estime Valentin, mais avec le pass vaccinal, on ne pourra même plus faire cela, c'est un vrai sketch cette situation !"

Une vaccination obligatoire déguisée, pour les manifestants

Dans le cortège, ils sont nombreuses et nombreux à voir dans le projet de loi portant sur le pass sanitaire, une forme de vaccination obligatoire. "C'est une manière déguisée de nous forcer à aller nous faire vacciner, soupire Ariane, infirmière suspendue en octobre car non-vaccinée. On a des charges à payer, des enfants à nourrir, alors sans salaire, on ne tient pas longtemps et on est forcé de se faire vacciner."

Les pancartes anti-gouvernement étaient nombreuses dans le cortège caennais. © Radio France - Marie Martirossian

Les propos d'Emmanuel Macron, qui disait dans un entretien au journal Le Parisien vouloir "emmerder les non-vaccinés", ont choqué beaucoup de manifestants caennais : "On n'est pas dupes, c'est de la manipulation cachée en réalité, mais c'est clair qu'un président ne doit pas dire ça, s'offusque Isabelle, il est le président de tous les Français, et pas seulement des Français vaccinés !"

Beaucoup de manifestants ont repris le terme "emmerder", utilisé cette semaine par Emmanuel Macron. © Radio France - Marie Martirossian

La manifestation s'est terminée dans le calme devant le théâtre de Caen, aux alentours de 17 heures.