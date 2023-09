À Caen, moins de 500 personnes ont manifesté dans le calme contre le racisme et les violences policières

Ce samedi 23 septembre 2023, un cortège composé de différents syndicats, associations et ONG a traversé la ville de Caen pour dire non au racisme et aux violences policières. Selon nos estimations, moins de 500 personnes étaient présentes dans les rues en réponse à l'appel à un mouvement national.