A Caen, un magasin entièrement gratuit !

"C'est comme un vide grenier où tout est propre." A l'intérieur du local, on trouve un peu de tout : des chaussures, des manteaux, des livres et même des tiroirs et des poupées Barbie. Manuella Godefroy est salariée de l'association "Bandes de sauvage" qui est à l'origine du projet. Avec les autres bénévoles, elle a vu le local se développer.

Tout le monde est le bienvenu et peut venir se servir dans la limite du raisonnable. On est pas des vrais vendeurs donc on ne trie pas en fonction des tailles ou des couleurs ... il faut avoir un peu de temps quand on vient ici.

Pour le moment, confinement oblige, le magasin ne met à disposition que les objets dits "essentiels" comme des livres, des CD et plus rarement, des denrées alimentaires sèches. Tout dépend des stocks qui arrivent : "Il y a des semaines où on va être submergés de dons et d'autres où ça va être beaucoup plus calme. Mais les gens jouent beaucoup le jeu, ça fait vraiment chaud au coeur", se réjouit Manuella.

Pendant le confinement, les rayons de vêtements sont fermés au public. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Il y a les habitués, comme Daman et Fifi, et il y a ceux et celles pour qui c'est la première fois. "J'ai vu ça sur Google et je me suis dit que c'était un chouette truc ... _comme j'ai pas un budget énorme, ça va beaucoup m'aider_", confie Atheneis, venue faire quelques emplettes avec sa fille Maeva.

En attendant de pouvoir rentrer dans le free shop, certains sympathisent dans la file d'attente. "C'est un lieu d'échange mais aussi un lieu de rencontre, explique Raymond, bénévole depuis le début du projet. Et surtout en ce moment où on ne voit personne, ça fait du bien."

On accueille vraiment tous les types de publics. Il y a des personnes sans abri, des étudiants, des gens qui travaillent ... l'idée c'est de donner ou de prendre, pour aider les gens dans le besoin et éviter le gaspillage.

Pratique - Free shop, 83 rue de Geôle, 14000 Caen. Ouvert le lundi de 15h à 18h et le vendredi de 10h à 18h.