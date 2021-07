A Caen, une application pour faciliter le quotidien des personnes malentendantes

A Caen, la communauté urbaine se dote d'Acceo, une application pour faciliter les échanges téléphoniques des personnes sourdes et malentendantes. Le principe est simple : via un appel vidéo, un interprète se charge de faire le lien entre la personne qui n'entend pas et son interlocuteur.