A Caen, une association offre un repas et des cadeaux de Noël à 120 sans-abris

A Caen, l'association Notre-Dame Mère de Lumière et sa branche SOS Sans Abris Caen ont organisé dimanche 26 décembre un repas de Noël et une distribution de cadeaux pour les personnes sans domicile fixe.

Les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de se retrouver en famille, autour d'un bon repas et de cadeaux. Mais pour les personnes sans abris, Noël est souvent synonyme de solitude. A Caen, l'association de foi catholique Notre-Dame Mère de Lumière, et sa branche SOS Sans Abris Caen, ont organisé dimanche 26 décembre un repas de Noël pour les personnes sans domicile fixe, rue de la miséricorde, près du port de Caen.

La chocolaterie Charlotte Corday à Caen a fait des dons pour les sans abris. © Radio France - Marie Martirossian

Dans la salle, les tables sont pleines de petits fours, de fleurs et de chocolats, les assiettes sont remplies : "Franchement, ça fait chaud au cœur, c'est émouvant et ça fait super plaisir de voir tout ça fait pour nous", confie Rudy, qui vit à Caen depuis 3 ans. "J'ai une famille, mais je ne leur parle plus, alors je préfère mille fois passer Noël ici, avec les gens de la rue, c'est beaucoup plus chaleureux", estime quant à elle Mandy.

Une distribution de cadeaux, donnés par des particuliers

La vingtaine de bénévoles de l'association s'active pour servir les bénéficiaires installés à table. Sous le grand sapin, près de 150 boîtes de cadeaux sont entreposées. "Au mois d'octobre, nous avons fait un appel aux dons des particuliers, ils pouvaient mettre dans une boîte à chaussures des produits d'hygiène, des vêtements chauds, des chocolats", explique Marthe Garitan, responsable du pôle sans abris de l'association. "Et ça a très bien fonctionné, on a vu des boîtes arriver tous les jours à notre local, c'est vraiment génial une telle solidarité !"

150 boîtes de cadeaux ont été distribuées. © Radio France - Marie Martirossian

L'an dernier, ce repas de Noël en intérieur avait dû être annulé à cause du covid. Alors les bénévoles de l'association se réjouissent de pouvoir de nouveau accueillir ses bénéficiaires. "Pour nous, Noël est un moment de partage, de fête, de fraternité, sourit Alberto Maalouf, le président de l'association, c'est pour cela que nous avons souhaité organiser cet événement pour ces personnes que nous suivons depuis de nombreuses années déjà, on veut les traiter comme des reines et des rois aujourd'hui et leur apporter un peu de réconfort."

Les bénévoles ont préparé des entrées. © Radio France - Marie Martirossian

En tout, près de 120 bénéficiaires ont été accueillis et nourris pour ce repas de Noël.