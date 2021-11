A Caen, une collecte timide cette année pour la Banque alimentaire

La Banque alimentaire du Calvados a organisé sa collecte bi-annuelle de denrées alimentaires et de produits hygiéniques vendredi 26 et samedi 27 novembre, dans de nombreux supermarchés du département. Une collecte un peu timide cette année.

Moins de donateurs et des quantités en baisse : la grande collecte annuelle de la Banque alimentaire du Calvados était organisée vendredi 26 et samedi 27 novembre, dans de nombreux supermarchés du département. L'organisation recueille à cette occasion des denrées alimentaires et des produits d'hygiène : ils sont ensuite triés et distribués aux 46 associations partenaires de la Banque alimentaire, à destination des plus précaires.

Les bénévoles s'affairent pour trier les dons faits pour la Banque alimentaire. © Radio France - Marie Martirossian

Au magasin Carrefour du centre commercial Côte de Nacre à Caen, les bénévoles de la Croix Rouge qui organisent la collecte ont bien remarqué la baisse des dons. "Les fins de mois difficiles, surtout en ce moment, les fêtes de fin d'année qui approchent, tout cela peut expliquer une baisse des donations", constate Philippe, bénévole.

De temps en temps, un client qui sort du magasin passe par le stand de la Banque alimentaire pour donner quelques denrées. "J'ai acheté du lait pour bébé et du gel douche", liste Anne, "c'est vraiment par solidarité, pour nous c'est pas grand chose, et ça aide beaucoup les associations, même une seule denrée."

+ 12% de bénéficiaires de la Banque alimentaire entre 2020 et 2021

Parmi les produits collectés, des pâtes, du riz, des soupes, mais également des plats préparés ou des produits en conserve : tout produit qui se garde facilement et qui nourrit bien, en cette saison hivernale, est le bienvenu. Parmi les donateurs, beaucoup de jeunes passent par le stand, comme Bastien et David : "Même en étant étudiants, avec des revenus bas, on peut quand même donner, on a juste acheté un paquet de pâtes mais c'est mieux que rien."

Les produits d'hygiène sont les produits les plus demandés par les associations. © Radio France - Marie Martirossian

Les denrées sont ensuite rassemblées à Bretteville-sur-Odon où elles seront triées et réparties dans les 46 associations du Calvados, partenaires de la Banque alimentaire. "Nous avons 86 points de distribution", explique Alain Andres, vice-président de la Banque alimentaire du Calvados, "et les besoins sont toujours importants : entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, le nombre de bénéficiaires de la Banque alimentaire a augmenté de 12%."

La Banque alimentaire du Calvados espère avoir une collecte satisfaisante : la prochaine campagne de collecte sera organisé autour du 13 mai 2022.