A Cagnes-sur-mer, une nouvelle boutique propose du "cannabis light"

Cagnes-sur-Mer, France

Ces boutiques fleurissent dans notre département qui proposent des produits à base de CBD ou cannabidiol, une molécule issue du cannabis qui contient un très faible taux de THC (moins de 0,2%). Ces produits à base de sont commercialisés sous formes d'infusions, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de liquide à vapoter, etc. Les boutiques sont légales mais pas toujours bien vues des habitants du quartier, des élus ou de la médecine. Dernier exemple en date à Cagnes-sur-mer où un magasin vient d'ouvrir à quelques centaines de mètres des lycées Renoir et Escoffier.

Reportage Copier

"On se sent plus calme, mais rien à voir avec la défonce"

Le cannabidiol est souvent présenté comme un produit qui apaise, soulage les insomnies, les douleurs ou les migraines, la clientèle visée officiellement par ces boutiques : les plus de 50 ans. Rémi et Flavio, 21 ans, viennent se renseigner dans la boutique de Cagnes, ils ont déjà testé le CBD sous forme de fleur, dans des cigarettes en Italie :

ça calme un peu et ça attaque pas directement le cerveau, sans effet psychotrope on n'a pas cette sensation de défonce, ça détend un peu les muscles. Des amis à nous ont arrêté le cannabis et sont passés au CBD pour ne plus être dans l'illégalité, ils consomment moins de cannabis.

Les jeunes ont entendu parler du CBD Copier

La maire de Cagnes se sent démuni

Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-mer, dit avoir cette boutique, sans en avoir eu vent précédemment. : "je ne suis pas favorable au principe alors qu'on lutte contre le trafic de cannabis, quel message on envoie, en ouvrant ce genre de boutique, près des lycées. Pour autant, nous sommes dans un état de droit et la préfecture n'a pas autorité pour faire fermer un magasin de ce genre, mais je demande à ce qu'un contrôle des autorités judiciaires strict soit appliqué." , La ministre de la santé, hostile à ces commerces, a promis de légiférer et une mission parlementaire a été créée dédiée aux usages du cannabis en France. La maire de Vence, Catherine Le Lan avait elle pris un arrêté préventif en juillet 2018 pour éviter l'implantation d'une boutique à proximité du lycée Matisse.

Le monde médical se veut prudent

Faredj Cherikh est psychiatre addictologue au CHU de Nice, il se veut prudent sur ces produits :" c'est une voie de recherche intéressante mais on n'a pas un niveau de preuve assez important pour se prononcer sur les effets du cannabidiol, des recherches vont continuer sur la douleur, l'usage pour les soins palliatifs, mais pour l'instant il n'existe pas de preuve scientifique. Certains psychiatres parlent eux d'effets antalgiques bénéfiques. La vente de produits à base de cannabinoïdes est autorisée en Espagne, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, ou dans les pays du nord de l'Europe.