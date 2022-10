A Cahagnes (Calvados) le plus petit cimetière du monde

C'est en fait "l'un des plus petits" cimetière du monde puisqu'il existe des mausolées semblables ailleurs en Normandie. Nous sommes à Cahagnes, juste à côté de Villers-Bocage à la limite du Calvados et de la Manche. Il y a bien sûr un cimetière municipal dans ce village de 1 400 habitants, mais on y trouve surtout le plus petit cimetière du monde. Et pour cause il n'y repose qu'une personne, le lieutenant britannique James Cornwall, tué à Cahagnes pendant la bataille de Normandie, le 30 juillet 1944 précisément, par un sniper allemand. Le commandant du bataillon de chars britanniques, abattu à un moment clé de la bataille de Normandie, est enterré là, sur la route de Caumont un peu à l'écart du village.

Le lieutenant James-Gerald Cornwall avait 22 ans quand il a été tué par un tireur allemand - Mairie de Cahagnes

Un concession achetée d'abord par le père du soldat

Depuis 1945 et jusqu'au confinement, la famille Cornwall venait tous les ans ou presque, en juillet, pour rendre hommage au soldat tué à l'âge de 22 ans. Ce n'est plus le cas maintenant mais le maire, Guillaume Dujardin, tient à respecter l'engagement qui a été pris il y a presque 80 ans : "nous, cette tombe, on l'entretient plusieurs fois dans l'année. Il y avait une sorte de contrat avec la famille qui nous imposait d'entretenir la tombe, chose que l'on fait avec en plus quelques fleurissements. On a aussi la chainette et l'escalier qu'on se doit d'entretenir".

Le père du soldat, lui-même général de l'armée de sa majesté, avait d'abord racheté une partie du bois du Mondant pour y construire ce mausolée. Depuis, dans les années 1970, il a cédé ce petit morceau de forêt à la commune et cela n'a posé aucun problème aux maires qui se sont succédés.

La tombe du soldat abattu le 30 juillet 1944 - Maire de Cahagnes

Un entretien assuré depuis toujours par la commune

C'est donc naturellement que la population de Cahagnes et ses services municipaux ont pris le relais. Et les habitants sont attachés à ce morceau d'histoire de leur ville : "Moi-même je vais régulièrement sur cette tombe. Au travers de mon exploitation agricole je suis à un petit kilomètre, donc des fois je m'y rends avec mes enfants. Je ne vais pas dire que c'est une fierté, mais c'est le devoir de mémoire qu'on essaie de transmettre à nos enfants. On essaie de faire comprendre toute cette mémoire".

Si la commémoration officielle a lieu tous les ans en juillet depuis 1945, le village de Cahagnes travaille à la valorisation du site, par exemple en faisant passer un parcours de randonnée par le cimetière du lieutenant Cornwall. Le maire espère aussi que le plus petit cimetière du monde -et l'histoire du lieutenant Cornwall- auront droit à une exposition particulière à l'occasion du 80ème anniversaire du débarquement, en 2024.