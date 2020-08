A Calais, de l'urine jetée sur une ambulance : exemple des difficultés d'intervention dans certains quartiers

C'est un témoignage qui raconte le quotidien des pompiers, des policiers et des professionnels de santé quand ils vont dans certains quartiers, porter secours et assistance. Une ambulancière raconte une de ces dernières interventions.

Justine est ambulancière depuis 18 mois. Ces derniers jours, elle a vécu des moments difficiles. Avec son collègue Romain, elle a reçu divers projectiles, et notamment un seau rempli d’urine, lors d’une intervention pour le compte du Samu. C’était dans le quartier du Beau-marais, à Calais.

Un seau d'urine sur l'ambulance

C'était une intervention auprès d'un patient en détresse respiratoire, qui avait besoin d'oxygène et qui était très fatigué. "On a entendu des bruits dehors, mon collègue est allé voir, raconte Justine. C'était une boîte à pizza qui a commencé à tomber, ensuite c'était des pâtes. Ensuite, alors qu'on poursuivait la mission, c'était carrément un seau avec de l'urine".

Soigner tout en pensant à sa propre sécurité, Justine poursuit : "Au moment de la prise en charge du patient, on avait peur que quelqu'un nous attaque. Nous n'étions vraiment pas rassurés, alors on a fait au plus vite pour mettre le patient dans l'ambulance, se sécuriser et partir de cet endroit."

"Nous avons été salis"

Des policiers en patrouille dans le quartier sont prévenus, alors que l'intervention se poursuit malgré tout, jusqu'à l’hôpital, avec le patient.

"Nous avons été salis, mon collègue et moi. Nous ne méritons pas d'être traités comme ça. Nous sommes là pour nous occuper de quelqu'un, pour secourir et accompagner. Ce qu'ils ont fait là, c'est franchement déplorable et j'espère que ça ne se reproduira plus dans ce genre de cité."