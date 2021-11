Les tentatives de traversée de la Manche se multiplient ces dernières semaines dans des embarcations parfois très frêles. Les magasins Decathlon de Calais et Grande Synthe ont retiré les kayak et autres embarcations de leurs rayons depuis vendredi 12 novembre.

A Calais et Grande Synthe, Decathlon retire les kayak de ses rayons

Dans la nuit de lundi 15 novembre à mardi 16, les sauvetage en mer se sont multipliés, avec 272 naufragés récupérés au large des cotes du Nord et du Pas-de-Calais selon la préfecture maritime de la Manche. Jeudi dernier, trois migrants ont disparu en mer, alors qu'ils tentaient de rejoindre l’Angleterre en kayak. C'est pour ça que les magasins Decathlon de Calais et Grande Synthe ont retiré les kayak et autres embarcations de leurs rayons.

"Nous ne voulons pas faire courir de risque à nos clients dans l'usage de nos produits" explique l'enseigne d'articles de sport. Elle ne dit pas si elle a constaté que des migrants, ou des passeurs achetaient des kayak pour traverser la manche.

En revanche, Decathlon explique laisser les produits "permettant d'améliorer la sécurité en mer". On peut donc trouver des gilets, des rames, des protections thermiques à Calais et Grande Synthe.

Pour les riverains qui voudraient simplement se balader sur l'eau, il est toujours possible de commander le matériel en ligne. Et de venir le chercher en magasin.

Dans chacun de ses récapitulatifs des sauvetage en mer, la préfecture maritime de la Manche rappelle que les conditions météo sont souvent difficiles dans le détroit. Avec 120 jours ou le vent est au moins de force 7.