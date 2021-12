A Calais, le réfugié afghan Abdul Saboor veut "humaniser" la crise migratoire à travers ses photos

Arrivé en France en 2018, le réfugié afghan Abdul Saboor est devenu photojournaliste. A travers son objectif, il veut raconter la crise migratoire à Calais et Grande-Synthe et rendre visible le destin de ces exilés.

Le jour du démantèlement du camp de Grande-Synthe, Abdul Saboor a rencontré une famille de Kurdes iraniens. Une mère, ses deux enfants, et l’histoire d’un exil. "Les enfants avaient l’air tellement heureux, ils voulaient aller en Angleterre et devenir barbier et professeure", raconte Abdul, qui a appris quelques jours plus tard que la famille avait péri dans le naufrage au large de la Manche, le 24 novembre.

Les photos de la famille, qu’il a postées sur Twitter après le drame, ont fait le tour du monde. Les naufragés avaient un nom, un visage. "Cette femme ressemblait tellement à ma mère, décrit Abdul Saboor. Ça a été un moment très difficile de rencontrer cette famille."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Abdul Saboor est Afghan. En 2018, il a quitté son pays, sa famille et son travail à l’OTAN pour fuir les talibans. Il y a laissé sa mère – son père et son frère ont été tués – et des souvenirs. Après des semaines d’exil, Abdul a atterri à Calais. Il y a fréquenté les camps, avant d’obtenir le statut de réfugié. Et de commencer à documenter la crise migratoire avec l’appareil photo qu’un bénévole lui avait donné.

Ce ne sont pas juste des migrants, ils ont un nom, une identité, un pays d’origine.

"Ce ne sont pas juste des migrants, ils ont un nom, une identité, un pays d’origine. Alors leur histoire doit être racontée, on doit les humaniser autant que les autres êtres humains", dit l’homme qui approche la trentaine – il ne connait pas son âge exact – et qui vit désormais entre Paris et Calais. Abdul raconte le destin de ces exilés, leur vie et leur espoir de rejoindre l’Angleterre. Il veut rendre visible ces hommes et ces femmes qui, comme lui, ont tout quitté en quête d’un avenir meilleur. "Je les comprends mieux parce j’ai vécu dans les mêmes conditions."

Celui qui est persuadé "qu’il serait mort s’il vivait encore en Afghanistan" veut "se battre pour l’avenir des autres et partager ce qu’il peut partager". Après avoir commencé à vendre ses photos pour des agences de presse, le photojournaliste afghan exposera ses photos lors d’une exposition à Paris. "Je ne sais pas ce que mes photos vont changer, peut-être que ça changera quelque chose, peut-être pas, mais je dois essayer."