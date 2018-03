Avec ses grands logos verts qui désignent le wifi, l’info bus ne passe pas inaperçu sur les lieux de distribution. Il attire à chaque fois une trentaine de migrants. Loan Torondel est à l’origine de ce projet, pour l'association l'Auberge des migrants :

Ce qui est drôle c'est que c'est un ancien fourgon de la police anglaise ! Tout a été vidé à l'intérieur, et au milieu nous avons installé des bancs et une table pour créer un espace de discussion avec des cartes et des documents . A l'arrière, nous avons installé une antenne qui permet d'obtenir une meilleure connexion au réseau pour le wifi.