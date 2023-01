À Callac, 300 personnes ont assisté aux vœux du maire

Ce samedi 28 janvier, à Callac, dans les Côtes-d'Armor, le conseil municipal donnait sa première cérémonie de vœux depuis son élection. Un événement qui rassemblait élus et citoyens, le premier depuis l'annonce de l'abandon du projet d'accueil de réfugiés Horizon, début janvier 2023.

C'est en une phrase que Jean-Yves Rolland, maire de Callac, a évoqué dans son discours l'abandon du projet d'accueil de réfugiés. Il a indiqué regretter renoncer à cause des menaces reçues et a rappelé que Callac continuerait de recevoir des réfugiés, quoi qu'il arrive.

Une mention de l'événement qui a secoué la commune de 2 200 habitants un peu rapide pour Guillaume. Ce callacois aurait aimé que le maire s'étende un peu plus sur le sujet même s'il "a reprécisé les choses". Résigné, le quarantenaire sait que le sujet "était très attendu" mais qu'il "faut avancer. Il y aura d'autres projets".

La retenue dans le discours du maire ne dérange pas Catherine qui estime que "ce n'était peut-être pas le jour pour étaler tout ça. C'était les vœux et il fallait aussi apaiser la population".

Marianne est retraitée, elle assiste à ces vœux pour apporter son soutien et "protéger la municipalité". La septuagénaire ajoute qu'elle n'a "pas l'intention de laisser l'extrême droite menacer et imposer une sorte de loi parallèle".

Du côté de l'Association des Amis de Callac, historiquement contre le projet Horizon, on a pas apprécié être associé à l'extrême droite lors du discours. Sylvain est le vice-président de l’association, il indique que l'association "n'est pas d'extrême droite. On a certaines valeurs. Et pour nous il n'était pas concevable qu'un projet de cet ampleur s'installe ici sans la consultation des callacois".

Mais ces vœux sont surtout l'occasion d'apaiser les tensions. Gilbert, lui, n'a pas vraiment pris part au débat autour du projet Horizon et de son abandon. Et il n'a qu'un souhait pour 2023 qu'il y ait "une réconciliation entre les habitants de Callac. C'est le principal à mettre en place".

Une cérémonie dans le calme, donc, au grand soulagement de l'équipe municipale de Callac.

Les policiers municipaux avaient quand même été mobilisés au cas où il y aurait des débordements. Deux personnes ont d'ailleurs été interpellées et placées en garde à vue pour des dégradations sur une voiture de gendarmerie, ils ont tagué le véhicule au feutre,