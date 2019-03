A Carentan-les-Marais, la réhabilitation du centre-ville se concrétise

Plusieurs immeubles sont en travaux dans le coeur historique de Carentan-les-Marais (Manche). La ville rénove des commerces et des logements pour faire revenir des habitants en centre-ville et réhabiliter un patrimoine souvent laissé à l'abandon.

Carentan, France

Un appartement de la rue du Château est déjà en travaux et les chantiers de rénovation vont bientôt démarrer dans deux autres bâtiments de la rue pour refaire au total neuf logements et réhabiliter trois commerces.

Un patrimoine très ancien

Depuis 2011, la ville rachète petit à petit des immeubles inoccupés, souvent laissés à l'abandon, dans le coeur historique et qui ne trouve pas preneurs tant le coût de la rénovation est important. Et parfois, elle suscite aussi l'achat par d'autres opérateurs : l'un des immeubles en chantier par exemple est désormais propriété de Manche Habitat.

"Ces chantiers de réhabilitation coûte très cher. C'est économiquement impossible pour des particuliers de le faire sans aide" explique le maire Jean-Pierre Lhonneur.

De nombreux logements vacants

C'est donc la ville qui s'en charge, aidées par de nombreuses subventions (Etat, Région, Département) et par l'Etablissement public foncier de Normandie, "afin de faire revenir des habitants et dynamiser le centre-ville historique, où il y a plus de 220 logements vacants".

C'est aussi une façon de protéger le patrimoine, car sous ces bâtiments, il y a de grandes caves voutées qui ont toute une histoire. Elles ont notamment servi à abriter la population au moment du Débarquement et des bombardements.

L'hôtel des Deux Billards racheté

Dernière acquisition en date : La ville a acheté en novembre un hôtel fermé depuis une vingtaine d'années, près de la place de la République. Elle a reçu des propositions pour en faire un restaurant et un appart'hôtel mais "pour l'instant, la page est blanche", raconte le maire Jean-Pierre Lhonneur. La ville vient de lancer une étude auprès d'un architecte.

Une OPAH (Opération programmée d'amélioration de l'habitat) va également être lancée sur le territoire de Carentan. Le diagnostic est en cours.