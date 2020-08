Élu joueur du siècle au Stade Lavallois, Raymond Keruzoré aura sa statue à Carhaix (Finistère)

Une légende du Stade Lavallois aura bientôt sa statue dans une rue de Carhaix dans le Finistère. La mairie va en effet installer en 2021 un monument à l'effigie de Raymond Keruzoré, l'ancien milieu de terrain du club mayennais entre 1975 et 1979, élu joueur du siècle en 2002.

En France peu de footballeurs peuvent se targuer d'avoir une statue à leur effigie. Et bien souvent elle n'est pas érigée de leur vivant. L'année prochaine le footballeur breton Raymond Keruzoré aura la sienne dans le centre-ville de Carhaix (Finistère). Une idée du maire Christian Troadec pour rendre hommage à celui qui aura porté les couleurs du Stade Rennais (1967-1973 puis 1974-1975), du Stade Lavallois (1975-1979), du Stade Brestois (1979-1981) et enfin de l'En Avant Guingamp (1981-1986).

Auteur d'une très jolie carrière, Raymond Kéruzoré ne s'attendait tout de même pas à avoir un jour une statue en son honneur. Le coup de téléphone du maire de Carhaix, l'a surpris. "Je suis flatté bien sûr. Cela n'a jamais été mon objectif lorsque j'ai débuté ma carrière, de figurer en tête du hit-parade breton" souligne modestement l'ancien international français. Pas plus tard que lundi, le natif de Châteauneuf-du-Faou a choisi, avec le maire de Carhaix, un modèle de statue qui le représenterait. "On a confronté une dizaine de photos où je suis en action. Ça été toute ma vie d'avoir un ballon au pied donc cela continuera comme ça" poursuit l'ancien joueur. Une statue avec un ballon donc, probablement installée à deux pas du club de foot local : les Dernières Cartouches de Carhaix, que le Mayennais a entraîné en 1998.

"Kéru" adoubé en Mayenne

C'est en 1975 que Raymond Keruzoré signe au Stade Lavallois, après un deuxième passage décevant à Rennes où il est écarté de l'équipe première. En Mayenne le milieu de terrain est très apprécié des supporters qui le surnomment "Kéru". Il jouera 130 matchs avec les Tango (20 buts). En 1976 le Stade Lavallois termine deuxième de Division 2, derrière le Stade Rennais justement et monte au premier échelon du football français. En 2002, il est élu joueur du siècle au club mayennais. Une marque de reconnaissance qui le touche profondément.

"Laval m'a accueilli vraiment gentiment, du président Bisson à monsieur Béchu en passant par l'entraîneur Michel Le Milinaire. Je me suis senti tout de suite dans mon élément et j'ai pu donner le meilleur de moi-même. Ce titre de joueur du siècle est ancré dans mon cœur. J'ai fait mes études à Quimper et je trouve que Laval ressemble à cette ville. Je garde un excellent souvenir de cette période" explique l'ancien milieu de terrain.

L'amour des sportifs à Carhaix

Pour Carhaix, c'est une statue de plus dans les rues de cette commune. En 2018, la ville avait dévoilé les "4 As bretons" juste avant le passage du Tour de France : des statues des cyclistes Louison Bobet, Bernard Hinault, Lucien Petit-Breton et Jean Robic. Cette même année, un poète avait reçu les honneurs de Carhaix : Anatole Le Braz. En 2014, trois statues représentant les sœurs Goadec ont été inaugurées en hommage à ces figures du chant populaire breton.