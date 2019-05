A Carmaux, les familles yézidis s’installent dans une douce indifférence

Carmaux, France

Après un très long périple, les familles yézidis accueillies en France ont désormais toutes un toit. Trente personnes ont trouvé un appartement à Toulouse et 67 dans le Carmausin (sept à Carmaux, deux à Blaye les Mines, et trois à St Benoit de Carmaux). D’autres familles ont été installé en en Lozère (33 familles ) en Saône-et-Loire ( une dizaine de famille dans l’est de la France, dans une communauté de Thésée).

Des familles qui ont découvert leurs appartements tard dans la nuit de mercredi à jeudi. A Carmaux, une soixantaine de personnes avaient d'ailleurs fait le déplacement pour les accueillir à la sortie du bus en organisant une petite réception dans la salle des fêtes de la commune avec pizza et soda.

Une arrivée assez discrète. Peu de personnes savaient à Carmaux que ses familles allaient arriver. Le maire lui-même n'a été au courant qu'il y a deux semaines. Et les Carmausins sont assez indifférents finalement à cette arrivée sur le thème "puisqu'il faut le faire ont le fait." Alain lui est plutôt fier que sa " commune fasse sa part et poursuive la longue tradition d’accueil du Carmausin. Il faut continuer. J'espère que tout se sera fait pour les aider".

La réaction assez bienveillante des habitants de Carmaux.

Dans les trois communes du Tarn où 12 femmes et leurs enfants -67 personnes- ont été logés, "leur arrivée n'a posé aucun problème à la population", explique Lionel Pourtau, directeur général de la section "réfugiés" à Habitat et Humanisme, l'association chargée de toute la logistique.

"Carmaux une ville idéale pour ce genre d'accueil" Lionel Pourtau, directeur général de la section "réfugiés" à Habitat et Humanisme

Du thé, du miel et de la cannelle dans la valise de Zozan. © Radio France - SM

Pendant ce temps-là les familles s’installent. Du thé, du miel et de la cannelle dans sa valise, à 33 ans, Zozan, une mère yézidie a pris un aller sans retour de son Irak natal vers la France, où commence jeudi sa nouvelle vie, loin des souvenirs des jihadistes. "Je n'avais aucune idée des aliments qu'on trouve ici, et ce thé c'est tout pour moi", s'amuse Zozan, un grand sourire éclairant son visage marqué par la fatigue d'un long voyage avec sa fille de sept ans.

Un lit après cinq ans dans un camp

Elles sont 28 femmes yézidis au total à avoir atterri avec leurs enfants mercredi soir à Toulouse, dans le cadre d'un programme d'accueil de cette minorité kurdophone du nord de l'Irak, particulièrement victime des exactions du groupe Etat islamique (EI). Le sort des Yézidis a basculé en août 2014, lorsque les jihadistes se sont emparés d'un tiers de l'Irak, notamment du foyer historique de cette communauté, sur les monts Sinjar.

Les hommes ont été tués en masse, les plus jeunes transformés en enfants-soldats, et des milliers de femmes enlevées et réduites à l'état d'esclaves sexuelles. Et Zozan raconte Daech a attaqué les premiers villages "le 4 août" 2014, dit-elle lentement. Son visage s'assombrit. Enceinte de trois mois et sa fille de deux ans sous le bras, Zozan réussit à fuir avec son mari et la famille se réfugie près de la frontière syrienne. Mais le répit sera de courte durée. "Les jihadistes nous ont rapidement retrouvés. Mon mari nous a défendus comme un homme défend sa famille, mais ils l'ont tué", murmure Zozan, expliquant avoir alors perdu son bébé. Les cinq années qui suivront la mort du père de famille seront rythmées de fuites, de peur et d'angoisses, dans plusieurs camps de réfugiés en Syrie et au Kurdistan irakien.

Appel aux bénévoles

Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées 4 rue du Sachet 31400 Toulouse 0534317380 . L'association lance un appel aux dons pour tenter d'aménager au mieux les douze foyers mais aussi aux bénévoles pour accompagner les familles dans leur intégration.