A Carpentras, des cours de cuisine avec des produits locaux

Manger sain c'est bien, manger local c'est encore mieux. Encore faut-il savoir où aller. Depuis quelques années, le lycée agricole Louis-Giraud de Carpentras possède une boutique avec ses produits et ceux d'exploitants du coin. Désormais, il en fait des cours de cuisine ouverts au public.

Carpentras, France

Chacun devant sa cuisine, façon Top Chef, quelques élèves apprennent à incorporer dans leur recette des ingrédients locaux. Des kiwis, des pois chiches, de la farine d'épeautre ou des tomates confites, mais uniquement des produits en vente à la boutique juste à côté, celle du lycée agricole Louis-Giraud de Carpentras (Vaucluse).

Des aliments produits soit par les élèves et les professeurs du lycée, soit par des exploitants locaux. "Nous cuisinons un houmous aux pois chiches et à la betterave", explique Marie-Pierre, mixeur à la main, concentrée sur sa préparation. En face d'elle, sa professeure du jour, Camille, la vingtaine et étudiante à l'université d'Avignon : "Cet atelier est réalisé dans le cadre d'un projet scolaire, affirme-t-elle. Notre mission est de développer la boutique du lycée agricole_. Cela permet aussi aux clients de la boutique d'apprendre à utiliser les ingrédients qu'on y trouve, comme le pois chiche. Tout le monde ne sait pas forcément quoi faire avec..."_

Même chose pour les fruits, utilisés dans autre atelier en cours un peu plus loin : "Je fais une crème pâtissière pour notre tarte aux kiwis", raconte Laëtitia, une habituée de la boutique, avant d'enfourner sa pâte brisée. "Je n'en avais jamais cuisiné. C'est l'occasion de tester et ne la refaire à la maison si ça nous plaît".

Derrière le cours de cuisine, elle assume une vraie philosophie de vie. "J'habite depuis peu de temps dans la région et je suis à l'affût des bons plans de petits producteurs, pour les faire vivre, pour avoir des produits sains, bons, de saison", poursuit-elle. Des principes qu'elle tente de transmettre à sa fille Lucie, sept ans, elle aussi venue cuisiner. "On fait des roulés de crêpes avec une compote de tomates confites", détaille la petite fille en se léchant les doigts. Le tout accompagné d'un petit jus d'abricots ou de kiwi... du Compta Venaissin évidemment.