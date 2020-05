A Carpentras le marché aux truffes d’été

Quatre à six fois moins chères que les Melanosporum, la reine noire de l'hiver, ces truffes d'été à la chair blanche se négocient en ce moment à 200 euros le kilo. Elles sont toutefois très parfumées et moins chères, on peut les utiliser dans des salade ou les cuisiner en brouillade.