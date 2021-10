A Carqueiranne, des cours informatiques pour les seniors pour lutter contre la fracture numérique

La municipalité et le CCAS de Carqueiranne (Var) proposent aux habitants de plus de 65 ans des ateliers numériques pour qu'ils soient plus autonomes dans leurs démarches administratives. Une vingtaine de seniors sont inscrits pour cette session de 20 heures de cours informatique.

Pour favoriser l'autonomie numérique des habitants de plus de 65 ans, la mairie et le CCAS de Carqueiranne (Var) leur proposent des ateliers numériques. Après une première session en juin dernier, de nouvelles séances ont lieu actuellement les mardis et mercredis matin à la Maison des Associations. Jacqueline, Patricia, Sophie, Arlette, Carl ou encore Guy se sont inscrits à ces cours pour pouvoir gérer, seuls, leurs prises de rendez-vous chez un médecin ou accéder aux sites des administrations.

De la machine à écrire à l'ordinateur

"Clic-droit, clic-gauche", "arborescence des dossiers", "anti-virus"... Quand Aurélie Lombardo, la médiatrice numérique de l'association "Horizon Multimédia", commence son cours, les élèves se taisent et écarquillent des yeux. La plupart n'ont jamais touché un ordinateur : "Je travaillais sur une machine à écrire" précise même une participante. Petit à petit, et avec l'aide de leur professeur, ils vont découvrir les touches du clavier et même réussir à ouvrir, seuls, un document.

Jacqueline, 95 ans, tape sur un clavier pour la première fois

A 95 ans, Jacqueline ne quitte pas l'écran des yeux : "Je suis un peu perdue, c'est la première fois que je tape à l'ordinateur. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu m'en occuper, mais je m'aperçois que ça devient indispensable pour prendre contact avec les agents EDF par exemple." Guy, 69 ans, rencontre, lui, des difficultés pour acheter ses billets de train : "Je fais appel à ma petite fille mais elle va très vite, je n'ai pas le temps de comprendre, je suis un peu dépassé !" reconnait le retraité qui n'arrive pas non plus à prendre ses rendez-vous sur Doctolib.

Pendant la crise du Covid, la mairie de Carqueiranne a dû prendre les rendez-vous de vaccination de 800 habitants de plus de 65 ans qui n'avaient pas accès à Doctolib. "Avec ces ateliers numériques, nous souhaitons lutter contre la dépendance numérique de nos seniors. C'est essentiel aujourd'hui. Il faut les aider à se maintenir dans la vie sociale et dans la collectivité. Et ces cours d'informatique leur permettent aussi de stimuler leur intellect, ce qui est aussi une très bonne chose pour lutter contre les troubles de la mémoire" précise Arnaud Latil, maire de Carqueiranne.

Selon le gouvernement, plus de 200 démarches administratives sont désormais accessibles sur internet. "C'est trop" selon le Secours Populaire qui demande l’arrêt de la numérisation "à marche forcée" des services publics, alors que de nombreux Français n’ont pas accès à l’informatique.