A Carrières-sur-Seine, raclettes, fondues et vin chaud sont servis dans des télécabines

A Carrières-sur-Seine, le restaurant A Coté l'Adresse a lancé un concept de village de montagne où l'on peut déguster raclettes et fondue savoyardes dans des télécabines transformées en tables de restaurant. Ca s'appelle A Coté 2 100 et ça a ouvert mi novembre.

Imaginez déguster une raclette ou une véritable fondue savoyarde au milieu d'un village de montagne, entouré de sapins, de skis et de télésièges… Et bien c'est possible sans quitter l'Ile de France : à Carrières-sur-Seine, le restaurant A Coté l'Adresse a lancé le concept mi novembre. Le village peut accueillir jusqu'à 250 clients par service. Cinquante véritables télécabines ont été transformées en tables de restaurants. A la carte, essentiellement des produits importés de Savoie.

Dès l'allée qui mène au restaurant, dépaysement garanti : fausse neige et vrai sapins, tire-fesses et télésièges. Du portique de sécurité aux panneaux pistes rouges jusqu'à la musique d'ambiance tout est fait pour nous faire voyager. Et de chaque télécabine s'échappe une bonne odeur de fromage.

Skis et tire-fesses à l'entrée du village © Radio France - Audrey Abraham

Difficile pour Stéphanie de réaliser qu'elle est en région parisienne : "On arrive à la montagne, on est dépaysé alors qu'on est juste à côté de la maison, c'est parfait !"

Doriane n'en revient pas non plus : " Quand on est arrivé on a trouvé ça excellent parce qu'à l'entrée ils nous disent 'Vous pouvez prendre la piste verte ou la piste noire' ! C'est super comme idée, surtout ici à Carrières."

Et c'est justement pour ce dépaysement qu'Aurélie a fait la surprise à ses deux enfants : "C'est un petit cadeau qu'on s'est fait histoire de voyager en restant un peu sur place et c'est génial."

Ici, les serveurs sont habillés en moniteur de ski ! Gaétan est chef de village : "C'est un peu à l'image d'un chef de village au Club Med ! Le but c'est d'emmener les gens en vacances avec nous donc il n'y a pas grand chose à voir avec un restaurant traditionnel. C'est une superbe aventure."

Table de restaurant dans une télécabine © Radio France - Audrey Abraham

Une aventure pensée par Julien Poux gérant du restaurant A Coté l'Adresse. Pour réaliser ce projet il s'est associé avec deux amis de la société Taninges en Savoie qui récupèrent et transforment de véritables télécabines : "On s'est dit que les gens n'ont pas tous les moyens d'aller à la montagne et c'est vrai que ce concept là ça fait plaisir aux petits et au grands sans avoir besoin de faire 800 kilomètres."

Julien Poux a développé le même concept dans son autre restaurant à Croissy-sur-Seine. Comme à Carrières-sur-Seine la saison du ski durera jusqu'à la mi février. Les villages de montagne sont ouverts du mercredi au dimanche. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur leur site internet.