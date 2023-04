A Castelnau-le-Lez, un nouveau projet architectural fait polémique

"J'habite à Castelnau depuis deux ans, tous les jours je compte les grues qui sont dans Castelnau". Thibaud, le papa de deux enfants, trouve que la ville se construit trop. Il sort d'une réunion publique sur le plan local d'urbanisme intercommunale, le PLUI. Mais pendant cette réunion, qui a rassemblé plus de 300 habitants, il a été question de ces "signatures", trois immeubles, 1500 nouveaux logements.

Le projet des "Signatures de Castelnau-le-Lez", ce sont trois immeubles, de neuf étages maximum. Il seront tous sur la Nationale 113. Un sur l'actuel site de La Boulange à Aube Rouge, un deuxième à la place de la MJC "Arcades", proche de l'arrêt de tram Centurions, et le troisième à l'entrée de l'avenue de l'Europe, en face de l'immeuble Prado Concorde. Louis est désolé par l'aspecte qu'a pris cette avenue. Pour lui, elle aurait pu être beaucoup plus belle.

L'opposition se bat contre le projet

A la réunion publique de lundi soir, il y avait aussi des élus de l'opposition. Parmi aux, le groupe "Ensemble pour Castelnau". Richard Corvaisier est conseiller municipal dans ce groupe. Il pointe du doigt les mauvaises priorités de la municipalité.

"Si vous regardez Castelnau depuis son château d'eau, vous verrez que c'est bien resté vert"

La municipalité se défend sur le thème des espaces verts. Le maire Frédéric Lafforgue assure avoir acquis 3500 mètres carrés de terrain sur l'avenue de l'Europe pour en faire des parcs, et rappelle sa politique d'un nouveau parc par an sur la commune. Une politique à laquelle il tient, tout comme son projet d'urbanisme. Le maire rappelle que son équipe et lui-même comptent aller jusqu'au bout de ces "signatures", car elles étaient dans son programme électoral.

Après approbation par la métropole, les trois immeubles "signature" devraient sortir de terre fin 2025.