À Castres, on attend Thomas Pesquet au collège qui porte désormais son nom

A Castres, on rêve de voir venir Thomas Pesquet dans les mois qui viennent. Dans le Tarn, un collège porte son nom depuis un an et demi maintenant. C'est l'ancien collège des cèdres qui a déménagé, et en septembre 2021 les élèves ont fait leur rentrée dans cet établissement qui porte le nom de Thomas Pesquet.

ⓘ Publicité

Un nom choisi par les élèves

Un nom qu'ils ont eux-mêmes choisi après une consultation. "Les élèves ont pris ça très au sérieux dès le départ. On a eu des propositions très intéressantes et ensuite on a lancé une autre consultation. Le vote a été massif pour Thomas Pesquet en sachant que 77% des élèves ont voté__", explique Nathalie Vern, la CPE du collège.

L'idée a ensuite été validée par le conseil départemental. En septembre dernier, les élèves ont donc fait leur deuxième rentrée dans ce nouvel établissement mais il n'a toujours pas été inauguré car tout le monde aimerait que Thomas Pesquet soit présent : "__Les élèves seraient fous de joie. Ils lui ont fait un grand honneur en le choisissant pour porter le nom de leur nouvel établissement. Lui aussi rendrait cet honneur en étant avec eux ce jour-là. Il a vraiment un discours positif sur l'éducation publique et ça fait du bien. Lui aussi aurait à gagner en étant avec les élèves ce jour-là. Pour montrer également que quand on travaille, quand on s'acharne, on peut réaliser ses rêves. Il a un message d'espoir à faire passer à nos élèves, ce serait très important pour eux", ajoute Nathalie Vern qui espère compter sur lui pour une inauguration qui pourrait avoir lieu en début d'année prochaine. Le Conseil Départemental est mobilisé pour attirer l'attention de l'astronaute.

Thomas Pesquet, âgé de 44 ans, voit de plus en plus son nom être associé à des établissements scolaire. Une école primaire porte par exemple son nom à Gratentour, près de Toulouse.