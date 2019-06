Avec la présence de l'ours, la transhumance n'a plus le même goût pour les éleveurs des Pyrénées

Ariège, France

"Je pars en transhumance au milieu du mois", raconte Jean-Marc, éleveur à Saint-Victor Rouzaud dans l'Ariège, "mais encore une fois, c'est avec la boule au ventre". Depuis les années 90, les ours attaquent régulièrement des troupeaux de brebis dans les montagnes. Les éleveurs souhaitent utiliser des techniques "d'effarouchements dures", mais les autorités refusent pour le moment. La préfecture de région doit justement annoncer des mesures ce jeudi.

Boycott de la réunion

Les organisations syndicales sont invitées à la préfecture de région à Toulouse ce jeudi pour connaitre les mesures prises par le Préfet. Pourtant du coté de la FNSEA, le premier syndicat agricole en France, personne ne fera le déplacement. "L'Etat a fait un choix. Celui d’introduire des ours. Il doit assumer maintenant et nous donner plus de pouvoir. _On ne va pas faire le déplacement pour des mesurettes_", s'agace Bernard Moules, le secrétaire général de la fédération au niveau régional. Pour le représentant syndical, les éleveurs sont démunis face aux prédateurs : "On nous propose de mettre en place des techniques d'effarouchement de premier niveau, avec des bruits de trompette ou de la musique. C'est une blague ? ", réagit Bernard Moules.

Illustration dans un élevage de brebis © Radio France - Nina Valette

La crainte des éleveurs

Du coté de Saint Bauzeil, a quelques kilomètres de Pamiers, Jean-Pierre prépare les mois de transhumances à venir. "Je suis associé avec mes frères. Du coup, on reste sur place chacun notre tour pour surveiller le troupeau", raconte l’éleveur très inquiet. Chaque année, il monte en moyenne 700 bêtes sur les hauteurs de l'Ariège . Pour le moment, ses vaches et ses brebis n'ont jamais eu affaire aux prédateurs. Mais il comprend la détresse de certains collègues : "Sur un coup de stress, un coup de fatigue, _il est possible de faire des choses interdites_. Je sais que l'ours n'a rien demandé , mais nous non plus", souligne le berger ariégeois. Pourtant, s'attaquer a une espèce protégée peut coûter cher. La peine est de deux ans de prison et/ou de 150 000 euros d’amende.

Un discours qui ne surprend pas vraiment Jean-Marc à cinq kilomètres de là : "On va bientôt partir, mais on est pas serein, ça fait quelques années que l'on part la peur au ventre. On commence la transhumance avec un troupeau qu'on a mis des générations à construire et _en l'espace d'une nuit tout peut être anéanti_", regrette le père de famille, qui pense de plus en plus a abandonner son affaire.

Les Bergers ne gardent même plus les brebis, ils recherchent des cadavres." - Jean-Marc, éleveur en Ariège

Les éleveurs regrettent de ne pas pouvoir faire fuir les bêtes avec des techniques d’effarouchement un peu plus dure : "Il faut agir comme avec un chien. Quand il mange une poule, il faut marquer le coup. La deuxième fois aussi. A la troisième fois, il ne s'approche plus. Il peut même dormir à coté. Avec l'ours, c'est pareil ", ajoute Jean-Marc. "Il faut pouvoir tirer du plomb sur l'ours, juste pour le faire reculer. Il comprendra qu'il ne faut pas s'approcher des humains et des brebis, tout simplement."