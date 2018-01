Bourgogne, France

« C’est du jamais vu depuis plusieurs années » raconte Georges Apert, le maire de Saint-Maurice sur Vingeanne (Côte-d’Or), une commune de 250 habitants. Depuis vendredi, la Vingeanne est sortie de son lit pour envahir les rues et chemins du village. Les routes ont rouvert ce samedi, mais la crue est encore bien visible. Difficile de faire la différence entre certains champs et la rivière.

Le maire, lui, reste vigilant puisque la pluie ne va pas cesser avant mardi d’après Météo France. « Les maisons à risque sont construites en hauteur. Puis après nous sommes habitués. Donc c’est pour ça que tout se passe bien. Par exemple, avant vendredi, tous les habitants ont emmené les voitures dans les hauteurs. Puis dans les caves _nous avons rehaussé certains meubles_. C’est une question d’organisation » raconte le maire Georges Apert.

Des habitants organisés

Dans le jardin de Pierrette, à quelques mètres seulement à vol d'oiseau de la ferme de l’élu, les bottes sont encore de rigueur.

Pierrette enfile encore ses bottes pour sortir dans son jardin.. © Radio France - Nina Valette

La parcelle ressemble encore à une mare et impossible d’accéder à la balançoire. Les pieds du jeu pour enfants sont noyés par plusieurs centimètres d’eau. Tout comme le puits. Il faut dire que Pierrette habite à quelques mètres seulement de la rivière : « C’est justement ce qui nous a donné envie d’acheter à l’époque. Ce n’est pas toujours pratique mais ça reste rare heureusement » souligne cette mamie.

La balançoire des petit enfants de Pierrette est inaccessible © Radio France - Nina Valette

Et pour éviter les dégâts, là aussi cette famille est déjà bien équipée. Jusqu’à 5 centimètres d’eau dans la cave ce vendredi et pas un seul meuble perdu. Il faut dire que Pierrette et son mari ont anticipé en surélevant les meubles grâce à des parpaings. Même la chaudière a gagné quelques centimètres. « C’était quand même impressionnant parce que l’eau monte très vite. En quelques heures c’est fait » lance cette retraitée.

La retraitée a eu le temps de surélever les congélateur dans la cave pour limiter les dégats. © Radio France - Nina Valette

La retraitée garde un œil sur la météo afin de prévenir toute nouvelle crue. « Je sais qu’un jour je serai complément inondée, mais pour le moment la maison résiste bien et les voisins aussi » plaisante Pierrette.

Pour connaitre la situation des crues chez nous rendez-vous ici.