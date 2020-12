A cause de la tempête Bella, le trafic des trains TER sera perturbé en Mayenne ce dimanche

La région des Pays de la Loire devrait être touchée par la tempête Bella dans la nuit de ce samedi 26 décembre jusqu'au dimanche 27 décembre. Des vents supérieurs à 100 km/h sont notamment prévus sur la côte Atlantique. La Mayenne devrait elle être plus épargnée mais la SNCF prévoit malgré tout de modifier le trafic des TER dans notre département.

Ce dimanche 27 décembre, depuis Laval, vous ne pourrez pas prendre de train TER vers Rennes et Angers, ils seront supprimés le matin et jusqu'en milieu d'après-midi. Si vous êtes à Rennes ou Angers et que vous comptez rentrer à Laval, ce ne sera pas possible non plus dans ce sens. Sur les autres lignes qui traversent notre département, la vitesse pourra être limitée par sécurité.

La SNCF vous conseille de reporter votre voyage si possible

Durant la matinée de ce dimanche, des trains de reconnaissance circuleront sur les lignes "afin de vérifier l’absence d’obstacles sur la voie et des équipes de maintenance interviendront en support sur les zones ayant subi des chutes de branches et d’arbres", indique le communiqué de la SNCF des Pays de la Loire.

La SNCF de notre région vous conseille, si vous le pouvez, de reporter votre voyage. Pour avoir plus de précisions sur le trafic et votre train, vous pouvez consulter le site paysdelaloire.ter.sncf.com et sncf.com.