A cause des dégradations, la maire de Guéret renonce aux fauteuils installés place Bonnyaud

A cause des nuisances et des dégradations, Marie-Françoise Fournier va enlever les bancs, tables et fauteuils en bois installés place Bonnyaud depuis quelques mois. La maire de Guéret renonce donc à l'un des projets emblématiques de sa mandature.