A cause des violences, le district de football de Haute-Garonne annule toutes les rencontres du week-end

C'est une première dans l'histoire du District de Haute-Garonne. Les dirigeants sont en colère ont tout simplement décidé d'annuler toutes les rencontres de football pour les plus jeunes, des catégories U6 aux U13. Les matchs des catégories U14 aux seniors sont eux reportés à une date ultérieure. Il n'y aura donc aucune rencontre de district ce week-end sur les terrains de Haute-Garonne. La faute aux comportements antisportifs qui se multiplient le long des mains courantes et des tribunes des stades.

"Journée Morte"

Les samedi et dimanche 7 et 8 mars sont donc décrétés "journées mortes" par le District, qui compte faire réagir et surtout interpeller sur les violences systémiques. Selon Maurice Dessens, le président du district 31, la situation ne fait qu'empirer. Les insultes, agressions physiques "c'est tout les week-end, dans tous les coins du département. Et nous sommes pas le seul district concerné" selon le président.

Les dirigeants du district veulent donc interpeller tous les licenciés et leurs proches sur les attitudes inexcusables que l'on retrouve tous les week-end le long des terrains. Tous les licenciés et parents de joueurs ont été avertis par SMS.