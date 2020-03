A cause du confinement un père divorcé ne peut pas ramener son fils en Haute-Savoie.

Alors que ce week-end des enfants de parents divorcés vont aller chez leur papa ou leur maman, pour certains c'est un casse-tête en raison du confinement.

Pascal est français, mais il habite en Suisse (à Genève). Il a la garde de son fils de 7 ans, la moitié des vacances et un week-end sur deux.

Vendredi de la semaine dernière, quand il va le chercher chez la maman côté Haute-Savoie (vers Saint-Pierre-en-Faucigny), pas de problème. Mais dimanche à 18h, alors qu'il le ramène, cette fois il tombe sur un douanier français, qui lui dit qu'il n'a pas le droit de rentrer en France en raison du confinement.

Bloqué à la frontière avec son fils

Pascal a pourtant son autorisation de déplacement et le jugement du divorce, mais c'est non, il ne passera pas. Il est donc bloqué côté Suisse avec son fils à l'arrière de la voiture. Il demande alors au douanier quelle est la solution, « il m’a dit : la seule chose que vous pouvez faire, c’est téléphoner à la maman pour qu’elle vienne le chercher à la douane », raconte Pascal à France Bleu Pays de Savoie. Il appelle donc la maman, « mais j’ai carrément passé le téléphone au douanier pour qu’il lui explique car sur le jugement il est bien stipulé que c’est à moi de ramener notre fils ».

Il n’est pas le seul papa dans ce cas

Pascal et son fils attendent donc dans la voiture garée côté Suisse. Et quand la maman arrive, il se rend compte que trois autres parents sont dans la même situation que lui. « On s’est tous regardé d’un air bizarre, en se demandant : qu’est ce qui se passe ? ».

Les parents divorcés ont bien le droit de passer la frontière

France Bleu Pays de Savoie a contacté la préfecture de la Haute-Savoie. On nous assure que dans ce cas de parents divorcés, ils ont le droit de passer la frontière pour ramener l'enfant. Par contre il faut bien l'autorisation de déplacement et la copie du jugement qui concerne la garde des enfants.

La préfecture dit avoir fait remonter l'info aux douanes pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise