A cause du vent, l'ouverture de la 684ème foire attractive repoussée à Nancy

Les forains et les visiteurs vont devoir encore patienter un peu avant de pouvoir retrouver les allées de la foire attractive, place Carnot à Nancy. A cause de mauvaises conditions météo ce vendredi et des rafales de vent estimées à 85km/h, l'ouverture est retardée d'une journée. Un nouveau point sur les prévisions est prévu ce vendredi soir pour ajuster ou non le report.

Ouverture ce samedi

Normalement, les horaires d'ouverture de cette 684ème édition devraient être les mêmes ce samedi que ceux initialement prévus ce vendredi. Sauf changement, les visiteurs seront donc accueillis dès 14h ce samedi après-midi auprès de tous les manèges.