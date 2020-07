À Cavaillon, le maire prend un arrêté anti-chicha et narguilé dans l'espace public

Le maire de Cavaillon (Vaucluse), Gérard Daudet interdit l'usage du narguilé et de la chicha dans les espaces publics de la ville. Il estime qu'il provoque des attroupements et du tapage. L'arrêté prend effet ce samedi 1e août.

Gérard Daudet vient de prendre un arrêté qui risque de faire réagir. Le maire LR de Cavaillon interdit l'usage du narguilé et de la chicha dans les espaces publics de la commune. Dans un post Facebook, l'élu estime que cet usage s'accompagne de rassemblements, qui provoquent tapage et désordres. Gérard Daudet considère que c'est aussi exposer les passants au tabagisme passif.

L'arrêté, en vigueur dès ce samedi 1e août, concerne les parkings publics et les rues adjacentes, les abords des équipements sportifs, culturels et socio-éducatifs de Cavaillon, les jardins publics et leurs environs, mais aussi à proximité des établissements scolaires et des lieux de culte. La police municipale pourra mettre des amendes et confisquer le matériel.