À Cayeux-sur-Mer, la municipalité lutte contre les goélands et leurs nuisances

Entre le bruit parfois irritant, les excréments un peu partout, et les poubelles pillées à chaque coin de rue, le goéland insupporte de plus en plus les habitants de Cayeux-sur-Mer (Somme). La mairie a donc pris un arrêté pour interdire de nourrir les oiseaux. Une mesure qui s'inscrit dans un plus vaste programme pour se débarrasser de l'oiseau, présent en trop grand nombre à Cayeux.

Stérilisation des œufs

Dans la série de mesures prises par le maire de Cayeux-sur-Mer, Jean-Paul Lecomte, il y a depuis quatre ans la stérilisation des œufs de goélands après chaque période de reproduction, au printemps. Mais son application est parfois difficile à mettre en place car les nids sont souvent cachés, le plus haut possible au-dessus des habitations ; il faut alors faire intervenir une entreprise extérieur.

Pour Jean-Paul Lecomte, il faudrait surtout être en mesure "d'effaroucher les goélands, sans les détruire, pour les éloigner à l'extérieur de la ville". Dans les semaines à venir, le maire de la commune va également réclamer à la Communauté de commune de nouvelles poubelles, pour régler le problème d'insalubrité causé par ces oiseaux.

Restaurateurs excédés

Avec les habitants, ce sont les restaurateurs qui en ont ras-le-bol des oiseaux. Pour Nicole, gérante du Restaurant de la mer "le Baquana", le nettoyage de la baie vitrée et obligatoire tous les jours. C'est sans compter les fois où elle doit ramasser les poubelles qui ont été pillées par les goélands : "ils arrivent même à déchiqueter les boîtes de conserve !", soupire-t-elle.

À quelques mètres de là, Gonzague, gérant du "Petit baigneur" est lui aussi en plein nettoyage de vitres. Autre soucis relevé par le restaurateur : "les gouttières sont souvent bloquées ! Surtout quand les goélands installent leurs nids sur votre toit, comme ça m'est arrivé l'an dernier". Pour les deux restaurateurs, comme la majorité des habitants du bord de mer à Cayeux, la mesure est bien reçue. Tous espèrent maintenant que tout le monde s'y tiendra, surtout les touristes.