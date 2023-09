"A ce rythme-là, on va devoir mettre la clé sous la porte", s'alarment les Restos du Cœur dans l'Yonne

"Ca fait dix ans que je viens ici. Si on n'a plus les Restos du Cœur du jour au lendemain, on est mal", s'inquiète Hervé, bénéficiaire de l'aide alimentaire distribuée dans les locaux des Restos à Auxerre. Comme beaucoup, il a appris les difficultés financières traversées par l'association, et craint désormais de ne plus pouvoir venir chaque semaine récupérer de quoi manger.

ⓘ Publicité

Le local d'Auxerre n'est pourtant pas le plus concerné par l'augmentation de la demande : avec 5000 repas distribués chaque semaine, le rythme est stable. Mais au niveau de l'Yonne "on est à 30% de personnes servies supplémentaires", explique Alain Sauvion, président départemental de l'association, soit 25 000 repas chaque semaine.

Une "explosion" de la demande "dans les campagnes"

Les 14 centres icaunais ne sont pas tous logés à la même enseigne. "On voit ça surtout dans les campagnes, poursuit le responsable, dans des centres petits ou moyens, comme à Ravières, Brienon et même Tonnerre", où la demande a parfois pu augmenter "jusqu'à 50%".

Mais plus encore que les files d'attente dans les centres, les profils des bénéficiaires aussi changent ces derniers mois. "On s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de personnes isolées, une nouvelle population qui ne peut plus se déplacer parce que l'essence est trop chère ou parce qu'ils sont trop vieux. Donc dans certaines villes, on a commencé à expérimenter une distribution à domicile", détaille Alain Sauvion. Les livraisons ont déjà débuté à Ravières avant un déploiement "très prochainement" à Avallon.

A cette nouvelle donne s'ajoute également l'augmentation des frais liée à la hausse générale des prix. "On a doublé nos coûts de carburant, des coûts d'électricité aussi, certains mairies qui nous la payait ne nous la paye plus...", se désole le président de l'association pour qui "si on continue sur ce rythme, on va devoir mettre la clé sous la porte".

Un appel aux commerçants

Pourtant, lorsque l'on demande quel serait l'appel prioritaire à lancer, le responsable n'évoque pas les dons des particuliers mais compte d'abord sur "les commerçants. Maintenant ils nous donnent vraiment ce qui est 'au ras des pâquerettes', des produits qui sont au dernier jour... mais nous, on n'a qu'un seul jour pour distribuer, parce qu'après on n'est plus dans les dates !"

Et comme (trop ?) souvent, l'association manque aussi de bras, notamment au dépôt d'Appoigny. D'après Alain Sauvion, "on n'y arrive plus, les livraisons qu'on doit faire au centre en denrées est telle qu'on n'a plus assez de chauffeurs ni assez de préparateurs". Avis aux bonnes volontés...