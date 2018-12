A Cébazat, un Noël chaleureux grâce aux petits frères des Pauvres

Cébazat, France

Une visite qui fait chaud au cœur... Ce mardi 25 décembre, Séverine et Marie ont rendu visite à Marie-Josée qui est actuellement prise en charge à l'hôpital Nord de Cébazat, dans le Puy-de-Dôme. Les deux bénévoles de l'association ont passé une bonne partie de l'après-midi avec la vieille dame.

Vous resterez dans mon cœur, ce que vous avez fait aujourd'hui, ça me touche énormément - Marie-Josée

A 77 ans, Marie-Josée n'a plus de famille. "Ma fille, je ne la vois plus [...] j'ai des petits-enfants mais je ne les ai jamais connu". Même si elle garde le sourire, on sent bien que pour cette mamie la période des fêtes est un passage douloureux. "Cela me rappelle les Noël de mon enfance, alors _j'ai au fond de moi une grande tristesse_". Mais les deux bénévoles au grand cœur sont là pour lui apporter un peu de réconfort...

Un partage intergénérationnel

Marie et Séverine, les deux bénévoles des petits frères des Pauvres, ne sont pas venues les mains vides. "On m'a dit que vous étiez gourmande Marie-Josée! Alors voilà des petits gâteaux!" Les trois nouvelles amies se racontent leurs vies tout en dégustant des sablés en forme d'étoile des neiges. Marie-Josée ne cesse de les remercier,"grâce à vous je passe un bon moment, mes petites chéries". De l'extérieur, c'est comme un après-midi en famille. Séverine a pris de son temps ce 25 décembre car "cela a du sens". "Je me rends compte qu'on peut faire beaucoup en peu de temps. J'avais envie d'apporter un peu de chaleur à ces personnes isolées".