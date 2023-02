À Cenon, trois jours de collecte de dons pour les sinistrés de Turquie et Syrie

La solidarité s'est montée rapidement, à Cenon, sur la rive droite de la métropole bordelaise. Moins de trois jours après les séismes en Turquie et en Syrie, dont le bilan, ce mercredi soir, dépasse les 11 200 morts, un point de collecte a été organisé dans la Maison des associations de la commune (rue du 8 mai 1945). Ouvert de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures, il permet de rassembler des dons destinés aux sinistrés turcs et syriens. À la fin des trois jours de collecte, les cartons seront acheminés en camion vers l'aéroport de Toulouse-Blagnac, puis transportés (gratuitement) vers la Turquie et la Syrie par Turkish Airlines.

Le point de collecte déborde de cartons, que rangent et annotent, ce mercredi, une dizaine de femmes, bénévoles dans trois associations cenonnaises, Apay, Ici et Là-bas et Elles o pluriel. "C'est assez surprenant qu'en aussi peu de temps, il y a ait autant de monde mobilisé. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, l'humanité revit, renaît", explique Shaida, l'une des personnes mobilisées.

La liste des besoins prioritaires

En contact avec des personnes sur le terrain, les associations ont établi une liste de dons dont la population sur place à besoin en priorité (voir ci dessous).

