Comme chaque été depuis 8 ans, une trentaine d'étudiants de différentes nationalités sont venus à Cerbère pour étudier et mettre en pratique les différents concepts de la décroissance: un mode de vie écologiste et non-consumériste, soutenable pour la planète et les générations futures.

À Cerbère la décroissance s'enseigne et s'expérimente à "Can Decreix"

La décroissance s'expérimente grandeur nature cette semaine à Cerbère. Pour cette huitième édition de "l'école d'été de la décroissance", 24 étudiants originaires de toute l'Europe sont venus assister à des conférences mais aussi confronter la théorie à la pratique en expérimentant durant une semaine un mode de vie différent.

Un laboratoire pour vivre les idées de la décroissance

La plupart des participants suivent un master d'écologie politique de l’université autonome de Barcelone, un cursus unique en son genre qui propose notamment des cours sur la justice environnementale et la décroissance.

La vénérable salle de cinéma de l'hôtel Belvédère accueille les étudiants © Radio France - Tanguy Bocconi

Un master soutenu par l'ICTA (Institut de ciència i tecnologia ambientals), une référence en matière d’environnement en Espagne, et l’association Recherche et décroissance, fondée par François Schneider un enseignant-chercheur. En 2011 il a créé un lieu alternatif baptisé "Can decreix" (la "maison des décroissants" en catalan): 3.000 m2 de terrain en pente aménagé en terrasses de pierre surplombant la gare de Cerbère, avec deux maisons de cheminots, des garages transformés en ateliers et une ancienne miellerie reconvertie en cuisine collective .

à Can Decreix les repas sont des moments de partage appréciés de tous © Radio France - Tanguy Bocconi

Depuis, l'endroit est devenu un véritable laboratoire d'expérimentations: cuisiner avec un four solaire ou un "rocket-stove", apprendre à économiser et recycler l'eau, faire du compost, construire avec des matériaux naturels, découvrir les vertus du jus de cactus... à Can Decreix, les activités ne manquent pas !

Symbole de l'inventivité des résidents, la machine à laver à pédales est une sorte de condensé des idées décroissantes: élaborée en commun, elle n'a pas besoin d’électricité pour fonctionner, et une fois le linge lavé, l'eau de pluie qui a été utilisée sert à l'arrosage du potager, car la lessive employée est naturelle.

Une machine à laver "décroissante" : pédaler c'est laver ! © Radio France - Tanguy Bocconi

Simplicité et frugalité

Mais passer par la maison de la décroissance c'est aussi et surtout changer ses habitudes: prendre le temps de ralentir, apprendre à travailler en commun, à s'adapter au terrain et aux conditions climatiques, à économiser les ressources, à réduire au maximum ses déchets et à les recycler ...

Un mode de vie plus simple, économe et moins stressant qui séduit de plus en plus d'étudiants: pour cette 8eme édition, et malgré le Covid, l'école d'été de la décroissance à reçu plus d'une centaine de demandes d'inscriptions.