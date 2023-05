"À chacun de prendre ses responsabilités" contre les moustiques, appelle le maire de Talence

"On avait tendance à rire de cette thématique des moustiques il y a encore quelque temps en disant 'ça gêne pour l'apéritif.' Aujourd'hui, on voit bien que ça pourrit la vie des gens". L'arrivée des moustiques, même à deux mois de l'été, ne fait pas du tout rire le maire de Talence. Alors que son homologue de Libourne, Philippe Buisson a lancé ce mardi sa météo des moustiques, Emmanuel Sallaberry a lui mis en place plusieurs opérations pour limiter la présence de ces insectes dans sa commune, a-t-il expliqué ce mercredi sur France Bleu Gironde.

Il vise par exemple la création d'un "territoire zéro moustiques", dans un pâté de maison où a eu lieu début avril une opération de porte-à-porte menée par des agents du centre de démoustication de Bordeaux. Parce que, dit-il, "à chacun de prendre ses responsabilités", et d'abord chez soi. "Quasiment trois moustiques sur quatre naissent dans les espaces privés. Et quand vous êtes piqué par un moustique-tigre, il est né dans les 100 mètres". Les bons réflexes restent les mêmes, à savoir "couvrir et vider" les eaux stagnantes. "Il suffit d'un bouchon de bouteille pour que un moustique femelle puisse prendre une centaine d'œufs", explique l'élu.

Des pièges anti-moustique dans les cimetières

Au delà des actions des Talençais, Emmanuel Sallaberry souhaite que les mairies puissent "organiser cette lutte". Outre cette opération sur un pâté de maison, il cite, à Talence, l'installation de pièges "dans les endroits les plus sensibles, comme les cimetières", la distribution de ces mêmes pièges à des ambassadeurs, ou encore le projet de faire "revenir des oiseaux prédateurs comme les hirondelles" .

En revanche, pas question de pulvériser des produits chimiques à grande échelle. "Ce sont les recommandations de l'Agence régionale de santé. C'est très dangereux pour l'environnement et surtout, on habitue le moustique à ces traitements". Ces pulvérisations restent préconisées très localement en cas de détection de dengue ou de chikungunya, qui pourraient représenter "une problématique de santé publique sur l'agglomération", selon lui. De toute manière, souligne-t-il, "il n'y a pas de solution magique. Sinon, ça fait longtemps qu'on aurait tous ce produit".

En tout cas, en mairie de Talence, "on parle beaucoup" de ce sujet des moustiques, relève le maire qui se désole : "les beaux jours arrivent et je me désole qu'faille rentrer chez soi parce que cette petite bête nous gâche la vie".