A Chagey, neuf silhouettes installées en hommage aux victimes de la bataille de la Lizaine il y a 150 ans

Elles trônent fièrement sur l'une des principales places du village. Il y a presque deux semaines, sur proposition de Claude Canard, historien local, la mairie et les habitants se sont mis d'accord pour installer neuf silhouettes de soldats décédés pendant la bataille de la Lizaine. Un affrontement qui a eu lieu pendant la guerre franco-prussienne, en 1871. Emile Berard, Louis Plançon, Louis-Pierre Chauvey... tous sont nés ou ont perdu la vie à Chagey. "Beaucoup de mes clients m'en ont parlé parce qu'ils ont trouvé l'initiative sympathique. Ca fait une animation, ça permet aux habitants de se retrouver et évidemment, d'apprendre des choses", estime Sébastien, le boulanger du village.

Les silhouettes en bois ont été installées en hommage aux victimes chageoyeuses de la bataille de la Lizaine. © Radio France - Emma Steven

C'est l'historien local Claude Canard qui est à l'origine du projet. L'année dernière, à cause de la pandémie, impossible de célébrer les 150 ans de cette bataille. Alors il a proposé à la mairie d'y remédier. Il a projeté les silhouettes sur d'anciennes tables en bois récupérées à la mairie avant de découper les personnages à la scie. "Ca fait beaucoup d'émotion de les voir sur la place et de savoir que les habitants les croisent tous les jours. Je n'imaginais pas qu'on réussirait à les créer tous ensemble !", se félicite-t-il. Car pour donner vie à son idée, il a pu compter sur le soutien de plusieurs habitants, et au premier rang de sa femme, Juliette. Chacun à mis la main à la pâte pour récupérer les supports et planter les silhouettes dans le talus, en face de la mairie.

Des pancartes précisent le parcours de chacun des neuf soldats représentés. © Radio France - Emma Steven

Même Janet Laine, conseillère municipale, a participé, avec ses dix doigts au projet. Elle a peint le visage de certains soldats. "Je trouve que c'était une super idée. Cela permet de redonner un visage à ces soldats et cela nous rappelle qu'il y a 150 ans, des soldats se battaient dans notre village", précise la chargée de la culture à la mairie de Chagey. Les silhouettes seront retirées dans le courant de la semaine prochaine. Elles seront stockées dans la mairie et réutilisées lors d'autres cérémonies de commémoration de cette bataille.