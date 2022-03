À Chailland, des habitants se mobilisent contre l'installation d'une grande antenne téléphonique

Un jour où il descend dans sa commune par la départementale, Jean-Pierre Huard remarque quelque chose sur le bord de la route : un panneau de type permis de construire l'informe qu'une antenne téléphonique, haute de 36 mètres va voir le jour sur les hauteurs de la commune.

Immédiatement, le conseiller municipal s'en inquiète. "Ici à Chailland, ça capte mal, c'est normal de vouloir couvrir les zones blanches", dit-il. Ce qui ne va pas en revanche, c'est que Chailland est classée petite cité de caractère, "et qu'il y a donc des règles à respecter en matière d'urbanisme", pointe-t-il. Ce qui lui donc pose problème, ce n'est pas l'antenne elle-même, c'est le lieu choisi.

Au début du projet, l'antenne devait mesurer 20 mètres. © Radio France - Selma Riche

Ce pré privé est situé à l'entré de la commune qui se situe elle dans la cuve. "On la verra de partout", s'agace Jean-Pierre Huard. Il a alors aussitôt créé un collectif, qui a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Nantes pour empêcher les travaux. Monsieur Garnier l'a rejoint, il habite juste derrière la future antenne. "Déjà, je vais la voir depuis ma fenêtre donc ça me dérange et elle me gêne aussi parce que je n'ai pas été mis au courant du tout."

Une dalle de 45 mètres carrés a déjà été coulée à l'emplacement de l'antenne téléphonique. © Radio France - Selma Riche

C'est bien là le deuxième problème : la communication de la mairie sur les travaux. Jean-Pierre Huard assure que personne n'en savait rien : ni parmi les habitants, ni même au sein du conseil municipal. "Le projet date de 2020, à l'époque le maire avait parlé de l'installer vers la salle des fêtes et qu'elle mesure 20 mètres. Depuis, aucune nouvelle", assure-t-il.

Contacté par France Bleu Mayenne, le maire de Chailland, Bruno Darras, n'a pas donné suite.