À Chaligny, la mise en vente de la Chapelle Notre-Dame du Fer suscite la colère

À Chaligny, près de Nancy, l'Église se retrouve dans le viseur des habitants. Depuis novembre dernier, ils se mobilisent contre la mise en vente de la Chapelle Notre-Dame du Fer, située rue Edmond-Pintier. Le lieu de culte, estimé à 100.000 euros, a été construit bénévolement par des mineurs et des sidérurgistes en 1957. L'annonce de sa mise en vente par l'Évêché suscite la colère et l'incompréhension dans la commune.

Des banderoles ont été accrochées sur la façade de la Chapelle pour s'opposer à sa mise en vente © Radio France - Justine Claux

"C'est le patrimoine de notre village"

Sur la façade de la Chapelle, des banderoles ont été accrochées pour s'opposer à sa mise en vente. "La sueur des bénévoles n'est pas négociable" ou encore "Ouvriers, gardons notre patrimoine", est-il notamment écrit. La décision de l'Évêché ne passe pas auprès des habitants. "Ce n'est pas bien, c'est le patrimoine de notre village", insiste Sandrine, qui habite juste à côté de l'édifice. "L'Église va tirer profit d'un travail fait bénévolement, je ne suis pas d'accord", renchérit Claude.

La Chapelle Notre-Dame du Fer a été construite bénévolement en 1957 par des ouvriers du fer de la commune © Radio France - Justine Claux

La mairie de Chaligny est également vent debout contre la mise en vente du lieu de culte. "C'est difficile à admettre qu'elle soit revendue alors qu'elle a été construite bénévolement par les Chalinéens, j'ai du mal avec ça", confie André Bagard, le maire de la commune. Mais pas le choix, répond l'Église, la paroisse n'a plus les moyens d'entretenir la Chapelle. "Avec la baisse du nombre de pratiquants et des ressources, ça devient difficile de l'entretenir, en plus, Chaligny compte déjà une autre église", insiste le Père Jean-Michaël Munier, vicaire général du diocèse de Nancy et Toul.

Face à l'intransigeance de l'Évêché, la mairie propose racheter la Chapelle pour en faire un lieu culturel. L'Église est prête à la céder 58.000 euros, une somme trop élevée pour la mairie. "On n'a pas les moyens, il faut qu'on trouve un compromis avec un prix de cession inférieur et raisonnable", assure André Bagard. La municipalité et le vicaire général doivent se réunir au cours du mois de juin pour négocier. D'ici là, la mairie espère obtenir des subventions pour racheter la Chapelle.