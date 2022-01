A Châlons-en-Champagne, des "marchés solidaires" pour vendre les invendus alimentaires

Le premier marché solidaire organisé par l'association châlonnaise Engagement partagé aura lieu ce dimanche 9 janvier dans le quartier Schmitt à Châlons-en-Champagne. Deux commerçants ont décidé de débuter l'aventure qui vise à vendre des invendus et aider les familles les plus précaires.

"On s'aperçoit qu'il y a des stocks qui sont jetés en fin de semaine..." : c'est pour éviter ça que les conseillers départementaux de la Marne Rudy Namur et Khira Taam ont lancé ce projet de "marchés solidaires", pour lutter contre le gaspillage alimentaire certes et aider les familles les plus précaires. Organisé par l'association "Engagement partagé", le premier marché solidaire aura lieu dimanche dans le quartier Schmitt à Châlons-en-Champagne.

Des fruits et légumes invendus à prix coûtants

"Sur les quartiers Schmitt et Verbeau, on a un taux de pauvreté supérieur à 50% donc on a ciblé les quartiers prioritaires", souligne Rudy Namur. Et le premier commerçant à s'être engagé, c'est un marchand de fruits et légumes sur les marchés traditionnels. "Il y a que le dimanche où on a des invendus...", explique Mohamed ce mercredi 5 janvier devant les halls du marché de Châlons-en-Champagne. Et dimanche, il ira vendre des invendus à prix coûtants.

Un boucher s'engage à faire un don de viande

"Ni invendus, ni restes mais une commande spéciale que je vais faire pour eux" : voilà à quoi s'engage de son côté Abdel Brahmi qui tient la boucherie du même nom place Cancale, rive gauche à Châlons. Lui va faire "un don de viande et de volaille d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de kilos" et il précise : "par contre je veux vraiment que cette viande soit pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, parce la viande ça devient un luxe aujourd'hui".

Expérimentation d'un mois

Le premier marché solidaire aura donc lieu ce dimanche 9 janvier au mail de Schmitt de 17 h à 18 h 30. Trois autres marchés suivront les autres dimanches du mois de janvier, le 16 janvier au Verbeau, le 23 janvier place Cancale et le 30 janvier place de l'Europe à Fagnières.