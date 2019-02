A Châlons-en-Champagne, le quartier du Verbeau entame sa mue

La première pierre du futur centre commercial du quartier du Verbeau a été posée vendredi 1er février. Son ouverture, prévue dans un an, est très attendue par les habitants qui n'avaient plus de commerces de bouche au pied de chez eux. Et ce n'est que le début d'une refonte globale du quartier.

Châlons-en-Champagne, France

C’est un projet à plus de 94 millions d’euros qui s’ouvre à Châlons-en-Champagne, dans le quartier du Verbeau. Un projet qui prévoit la construction d'un nouveau gymnase, d'un nouveau centre social et culturel, d'un pôle zéro-six ans regroupant une crèche et une école maternelle, mais aussi des logements neufs : "On va détruire près de 400 logements et en réhabiliter plus de 1 200", précise le maire de la ville Benoist Apparu.

Le Verbeau va donc changer de peau et l'ambition de la ville, c'est d’ouvrir le quartier sur le centre-ville, grâce à un parc paysager de 15 000 mètres carrés : "Pour avoir une continuité de parc entre le coeur du Verbeau, les allées de forêts et les Jards en centre-ville. On va faire une sorte de coulée verte", se félicite Benoist Apparu. Des aménagements qui devraient voir le jour après 2020.

Le nouveau centre commercial devrait ouvrir en février 2020 © Radio France - Aurélie Jacquand

Première étape : un centre commercial tout neuf

La première pierre du futur centre commercial est donc le début d'une longue série de première pierre. Le centre actuel, où il reste une pharmacie, un bureau de tabac et un salon de coiffure, sera rasé. Le nouveau bâtiment, de 880 mètres carrés, lui fera face et pourra accueillir non seulement les commerces d'aujourd'hui, mais aussi une boulangerie, une boucherie et une supérette.

"Nous l'attendions depuis longtemps", explique cette habitante, "Dans un quartier aussi grand et populaire que le Verbeau c'est indispensable". Sa voisine confirme : _"Ce sera plus pratique parce qu'aujourd'hui on est obligé d'aller loin pour acheter une simple baguette !"_. Tous espèrent en tout cas que ce nouveau centre commercial dynamisera l'ensemble du quartier.

L'actuel centre commercial n'était plus adapté et vétuste © Radio France - Aurélie Jacquand

Des fouilles archéologiques ont retardé le début des travaux du nouveau centre commercial du Verbeau © Radio France - Aurélie Jacquand

L'ouverture du nouveau centre commercial du quartier du Verbeau est prévue dans un an, en février 2020. L'architecte promet un bâtiment ouvert sur l'extérieur, grâce à de grandes baies vitrées.