A Chalons-en-Champagne : un atelier de prévention sur la conduite en trottinette

L'agglomération de Châlons et l'association de prévention à la sécurité routière ont organisé samedi 6 novembre un atelier de conduite des trottinettes pour sensibiliser sur les risques.

Devant la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, à Châlons-en-Champagne, les trottinettes sont de sortie. L'association de la prévention routière et l'agglomération de Châlons organisaient samedi 6 novembre un atelier de sensibilisation sur la circulation en trottinette.

Sophie, son mari et son fils sont tous venus essayer. Main sur l'accélérateur de ces trottinettes en libre-service, Sophie démarre pour la première fois. "La vitesse est vraiment impressionnante, on se sent vraiment vulnérable", témoigne-t-elle.

Les engins sont pourtant limités à 25 kilomètres par heure et dans la ville de Châlons, certaines zones sont limitées à 10 kilomètres par heure, notamment aux abords des écoles.

Bien connaître les règles

A la fin de l'essai, les bénévoles rappellent les règles de sécurité. Les usagers doivent rouler sur les pistes cyclables et non sur les trottoirs, le casque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé et les écouteurs sont interdits en trottinette.

Un parcours devait être suivi par les participants. © Radio France - Anna Huot

Pour Martine Ragetly, en charge des mobilités douces à l'agglomération de Châlons, il faut sensibiliser les utilisateurs. "Surtout avec l'entrée en hiver et le changement d'heure, ils sont comme des ninjas la nuit, on les voit à peine quand il n'y a pas de lumière. On veut leur faire comprendre que c'est dangereux pour les passants mais pour eux aussi", s'exclame-t-elle.

D'autant que les infractions en trottinette sont elles aussi passibles d'amendes, de 11 euros pour l'absence de sonnette à 1500 euros pour un véhicule débridé.