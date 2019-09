À Chambéry, l'ESAT le Nivolet veut trouver une solution pour ne plus utiliser 200 000 gobelets plastique par an

Chambéry, France

172 familles sont inscrites pour la troisième édition du Défi zéro déchet de Grand Chambéry qui sera lancée officiellement le 23 septembre. Cette année, le Défi s'ouvre aux collectivités : une dizaine de structures (écoles, crèches, associations, entreprises, administrations) s'engagent à mettre en place des éco-gestes d'ici la fin du Défi soit avant le 07 décembre .

Des éco-cups et des gourdes en inox pour remplacer les gobelets plastique

C'est le cas de l'établissement et services d'aide par le travail, l'ESAT du Nivolet à Chambéry-le haut qui emploie au total près de 400 personnes dont plus de 250 personnes accueillies en situation de handicap. Le Défi : ne plus utiliser de gobelets en plastique.

L'association de parents d'enfants inadaptés, APEI de Chambéry, gère l'ESAT du Nivolet qui accueille près de 250 personnes en situation de handicap - capture page FB de l'APEI de Chambéry

L'ESAT en "consomme" 200 000 par an. Pour Laurent Creteur, directeur de l'ESAT, "l'idée est de supprimer l'ensemble des gobelets plastique en les remplaçant par des éco-cups. Le frein, c'est essentiellement la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, on prend un gobelet et on se sert et on le jette. On ne se pose pas la question du nettoyage, de la transmission des bactéries. Les éco-cups vont nous obliger à nous les poser à un moment donné : comment les nettoyer ? L'idée, c'est de travailler en interne et d'éliminer pour de bon dans le cadre du Défi zéro déchet tous ces gobelets plastique et les remplacer par des éco-cups, au premier janvier 2020."

Écoutez : Laurent Creteur, directeur de l'ESAT du Nivolet à Chambéry-le-haut, Savoie Copier

Et pour y parvenir, Céline Decoster, chargée du développement durable à l'ESAT le Nivolet a suivi une méthode : "on a commencé par offrir des tasses aux salariés, des tasses achetées chez Emmaüs. Ça a été un grand succès, tout le monde a choisi sa tasse. Pour les personnes accueillies, les gobelets plastique sont distribués dans les machines à café. On a appelé notre distributeur de machines à café, il nous a confirmé que c'était possible de supprimer les gobelets, il faut juste qu'on le prévienne trois semaines avant l'arrêt. On va le faire d'ici la fin du Défi, le 07 décembre. L'idée, c'est aussi de remplacer les gobelets plastique des fontaines à eau par, idéalement, des gourdes en inox. On a besoin de vérifier que l'on aura les moyens financiers en interne ou bien avec un partenaire en externe d'acheter des gourdes en inox et si on ne peut pas le faire, on achètera plus de gobelets (éco-cups) pour l'eau en plus des boissons chaudes".

Écoutez : Céline Decoster, chargée du développement durable à l'ESAT le Nivolet à Chambéry-le-haut Copier

Le coût estimé de l'achat des gourdes en inox est de six mille euros.